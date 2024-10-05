00929媽媽存股到想賣掉…因股價已低於持有均價！ 雷龍：先留校察看

＊原文發文時間為10月3日

前幾天雷母跟我說，想要賣掉部分的股票，其中00929優先出清，雷龍便向雷母分析情勢...

去年底雷母手中多了一筆錢，雷龍依照雷母現況與需求，以每月加薪2萬元為目標，幫雷母擬定了一份投資計畫，前幾天雷母卻問我賣掉一部分好不好？

00929上市後因AI大漲，今年亦因科技類股而走跌，10/1收盤價18.85甚至低於雷母均價（難怪雷母擔心），考量雷母是以領股息為出發點，加上近一年的含息報酬率不差（17.89%），且科技為未來趨勢，雷龍建議留校察看。

雷龍慢說

原本雷母的訴求為每月能像收租一樣有固定收入2萬元，而目前雷母投資計畫已達每月加薪3萬（含股息再投入），且00929表現還不至於被當掉，再者雷龍也還未鎖定下一檔標的，最後決定按兵不動並持續觀察。

最後，要清楚「知道自己的投資方向」，才不會在茫茫股海中迷失唷！

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