快訊

基隆消防員颱風天買便當被拍照公審 仁愛分隊回應了

獸醫睪丸悶痛…妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

0056配息1.07元…下次保持水準應該沒太大問題！ 達人：老牌ETF「這點」相對有利

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為10月1日

0056公佈今年第四次的配息，答案是現金1.07元！

除息交易日：10/17

配息發放日：11/12

-

這次是0056今年最後一次發放配息，今年的四次配息總共是0.7+0.79+1.07+1.07＝3.63元，對比近期在38～40元附近遊走的價格來算，殖利率將近9.6％～9％，表現算可圈可點啦。

拉開投信的官網，可以找到10/1的0056收益平準金有5.28元，資本平準金有8.16元，對於下次配息要有目前這樣的水準來說，應該是沒有太大的問題。

之前跟大家聊到，現在的高股息ETF大多是將自己界定在本身的高股息，因此有時候佔用到資本平準金（已實現與未實現損益）的額度，這個對老牌的ETF而言相對有利，畢竟人家在江湖上打滾久了，身體鍛鍊的比較結實，真的要從淨值上去割肉來配給股東，也是比較有肉的一群啊！

總之老大哥從年配改成季配之後，目前還沒讓老股東失望，規模還是台股ETF界的前幾名啦！至於有沒有需要納入這檔高股息ETF，就看個人的需求和選擇囉！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息 收益平準金

延伸閱讀

00878幫小孩存的ETF股息入帳又再投入！ 真星華：學校教怎麼當員工不會教投資

有台積電（2330）金融股也打底相挺！ 00905市值型ETF一張免1.4萬可入手

00929配息減少…達人跟老婆擁有200張以上「沒打算賣」：3個原因會一直持有！

0050、00878、0056、00679B…第四季賺更多？ 00929目前表現最差是因為沒台積電

相關新聞

0056配息1.07元…下次保持水準應該沒太大問題！ 達人：老牌ETF「這點」相對有利

拉開投信的官網，可以找到10/1的0056收益平準金有5.28元，資本平準金有8.16元，對於下次配息要有目前這樣的水準來說，應該是沒有太大的問題。

0050、00878、0056、00679B…第四季賺更多？ 00929目前表現最差是因為沒台積電

這五檔ETF為什麼規模這麼強？原因也很簡單，除了債券之外，其他都持有電子股...

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

「叫我第一名」永豐中國科技50大（00887）一天股價井噴45% 投信發預警

港股在台股因颱風假期間持續飆漲，陸股ETF在4日台股恢復交易首日出現全面補漲行情，「叫我第一名」的是永豐中國科技50大（...

有台積電（2330）金融股也打底相挺！ 00905市值型ETF一張免1.4萬可入手

含積ETF熱潮再起，盤點年初至今幾檔市值型ETF站穩30%報酬率，其中FT臺灣Smart（00905）報酬率不僅高達31%，入手價格更是比其它含積ETF更便宜（10/1收盤價格為13.51元），且本月最新配息金額為0.32元不輸高股息表現，堪稱是台股第四季必入手超高CP值市值型ETF。

中國大陸救市題材引關注 國泰00636搭上A 股順風車

為挽救低迷已久的市場行情，中國大陸上周終於出手重拳救市，降息降準又統一房貸最低首付比例，創設股票回購增持再貸款等，多項利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。