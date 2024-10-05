0056配息1.07元…下次保持水準應該沒太大問題！ 達人：老牌ETF「這點」相對有利

＊原文發文時間為10月1日

0056公佈今年第四次的配息，答案是現金1.07元！

除息交易日：10/17 配息發放日：11/12

這次是0056今年最後一次發放配息，今年的四次配息總共是0.7+0.79+1.07+1.07＝3.63元，對比近期在38～40元附近遊走的價格來算，殖利率將近9.6％～9％，表現算可圈可點啦。

拉開投信的官網，可以找到10/1的0056收益平準金有5.28元，資本平準金有8.16元，對於下次配息要有目前這樣的水準來說，應該是沒有太大的問題。

之前跟大家聊到，現在的高股息ETF大多是將自己界定在本身的高股息，因此有時候佔用到資本平準金（已實現與未實現損益）的額度，這個對老牌的ETF而言相對有利，畢竟人家在江湖上打滾久了，身體鍛鍊的比較結實，真的要從淨值上去割肉來配給股東，也是比較有肉的一群啊！

總之老大哥從年配改成季配之後，目前還沒讓老股東失望，規模還是台股ETF界的前幾名啦！至於有沒有需要納入這檔高股息ETF，就看個人的需求和選擇囉！

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