0050、00878、0056、00679B…第四季賺更多？ 00929目前表現最差是因為沒台積電

這五檔ETF為什麼規模這麼強？原因也很簡單，除了債券之外，其他都持有電子股...

來更新一下台股ETF規模，根據證交所最新數據顯示，2024年ETF最新規模已經來到2.63兆元的新高紀錄，2023年底的時候是1.47兆元，規模等於年增近八成，按照目前走勢成長，搞不好有機會挑戰3兆大關，直接比2023年多成長一倍。

台股ETF基金規模排行

從國內前五大ETF來看，0050居然已經默默突破四千億大關，真的越來越誇張，國安基金合計最多可以動用五千億護盤，結果0050現在就已經全年無休All in四千億在台股！另外00878、0056在衝上三千億大關之後也是互有領先，目前兩檔規模都分別超過3,200億元，00679B逼近三千億，而00929來到2,800億元，未來慢慢站上3,000億大關，看來也不是難事，因為大家都還在定期定額買進或崩盤加碼。

台股前五大規模的ETF合計就來到1.6兆元，遠高於2023年底國內ETF總規模1.47兆元，這真的不開玩笑，如果ETF再繼續膨脹下去，那麼國安基金可能也不用忙了，每次進場從幾十億到百億不等，這可能不如大家崩盤買ETF的力道，接著ETF再去幫大家買台股護盤，根據一些實際機構統計，當股市在這幾年出現大幅回檔，ETF買盤確實更加踴躍。

所以「深度下殺」這件事，以機率上而言，短期內也並不高，甚至還會出現更多FOMO買盤資金。這件事也不是胡扯，根據最新證交所統計的數據顯示，台股2024年九月、第三季都收跌，但證券總開戶數上升到1,309.89萬人，再創歷史新高，單月持續增加4.79萬戶，其中，30歲以下族群單月增加3.07萬戶，代表年輕小資族越來越清楚通膨這件事，如果不想輸在起跑點，還是趕快投資累積資產比較實在，免得工作都只能跟著「通膨」維持最低薪資走。

既然這五檔ETF規模這麼大，那我就利用這次文章，來幫大家看一下ETF產業佈局，以及最大部位都買什麼，結合一點總經產業的數據，來看看接下來這些ETF有可能的走勢。

0050：完全複製大盤比重

Q2元大台灣50（0050） 基金行業比重

看到0050，就要注意半導體走勢，通常進入年底都是全球產業旺季，而台積電在2024年7月營收繳出2,569.53億，一舉突破單月新高，那你說下半年會太差嗎？這當然不用多想，台股就是看台積電臉色在發展，肯定爛不到哪邊去，隨著0050越買越多台積電，那麼績效除了能跟上指數走勢，搞不好還有機會超越大盤。

00878：賣AI換金融

Q3國泰永續高股息（00878） 基金行業比重

2023年的00878績效很強，這是因為持有大量AI概念股，不過在那些股票漲到天上後，00878也持續調節出場，目前又轉移到金融族群，變成金融、AI、半導體各兩成持股，其實操盤人也聰明，知道台股有機會受惠降息，轉移到低基期的金融股，尤其是債券型金控，遇到降息行情就能股債雙贏，但也沒有把AI半導體賣光，算是平均壓寶，但整體來說，都是降息受惠股。

0056：重壓AI半導體產業

Q2元大高股息（0056） 基金行業比重

目前0056最高持股是AI概念股22.94%，第二大則是半導體20.63%，金融股則有11.32%，另外其他部位則是電子零組件、電子通路及其他電子股，整體來看，幾乎都是電金持股，所以假設大盤接下來確定走多頭，持續受惠降息而上漲，那麼0056的績效也不一定會落後給大盤喔！

00679B：降息效益慢慢浮現

美國公債20年期（US20-YR） 技術分析

說到債券ETF，沒第二句話，買進前，希望公債殖利率高，買進後，最好殖利率越低越好，因為這代表債券上漲出現價差，直接看美債20年殖利率最準。從近期來看，美債20年殖利率從4%開始走升，這代表債券賣壓重，不過這也很合理啦，一堆人買債券通常也不是為了資產配置，人人都想玩價差，所以確定FED要降息之後，就出現賣壓而下殺，這也無可厚非。

00929：電子股定生死

Q2復華台灣科技優息（00929） 基金行業比重

說到00929，大家都知道很穩定配息，但很少人知道這檔ETF買了什麼，簡單來說，就是除了台積電之外，任何電子科技股都有可能買進，另外比起多數ETF只買產業代表股，他們會買進各種相關供應鏈的績優股，好比大聯大，這家就是全世界電子通路的王者，但因為其他ETF可持有檔數買完代表股，也沒額度跟空間可以買，就只好捨棄，但認真說起來，大聯大就是股價長期牛皮、配息穩定的老牌績優股。反過來說，全部持股都是相關半導體電子產業，景氣下行當然就不可能獨善其身，不過台股目前組成幾乎都是電子股，所以00929雖然是科技主題型的高息低波ETF，但也跟大盤相差不會太多，唯一的硬傷就在於沒買台積電而已，沒有台積電，抗跌力當然比較好，但反過來說，台積電開始飆車時，00929也只能慢慢跟上產業趨勢。

最後整理一下，這五檔ETF為什麼規模這麼強？

原因也很簡單，除了投資債券的00679B之外，其他都持有電子股，在台股多頭行情帶動下，績效自然也不會太差。當大家越買越有信心，也賺了不少錢，再加上年底本來就是電子業旺季，歐美會開始跟台灣科技廠拉貨，當然產業前景就跟著好，股價當然也有機會慢慢反應，而00929目前看起來最差，原因就是沒有台積電，但拉長來看呢？台積電一直好，你覺得台股及相關供應鏈不會跟著上來嗎？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：50/878/56/679B/929展望？Q4續買有多少獲利空間？