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凱基投信債券ETF家族 10月配息出列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股市示意照。圖／ingimage
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全台首檔月配美國非投等債ETF - 00945B第四次配息出爐！凱基投信10月1日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF （00945B）掛牌上市以來的第四次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，延續前三次配發水準。10月中除息還有凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF（00749B）、凱基10年期以上科技業公司債券ETF（00750B），每受益權單位數預計各配發0.435元及0.37元，三檔債券ETF除息日皆訂於10月21日，11月14日就可領到配息，10月18為最後買進日。

凱基投信債券ETF新兵-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF （00950B）也即將加入10月除息行列，預計將於10月中進行配息評價，並於10月底進行掛牌上市以來首次除息。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，隨著降息預期已成市場共識，帶動近一周各類債券價格幾乎全數走揚，觀察近三個月與今年以來，各類債券價格更是全數上漲。而在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入水位已經連續第三周守穩在百億美元以上，總計9月單月整體債券基金淨流入達到544億美元。

鄭翰紘進一步指出，美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手；以凱基美國非投等債（00945B）來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率4%以上的債券，票面利率相對高，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。

凱基美國非投等債（00945B）透過優化指數選債機制，截至9月30日為止，151檔成分債合力貢獻8.15%的平均票面利率，延續前一個月的票面利率水準，平均殖利率也有7.26%，是追求收益的好工具。若考量預先布局債券的資本利得空間，也可搭配受惠新興市場債市升溫的凱基新興債10+（00749B）、受惠AI趨勢商機的凱基科技債10+（00750B），以及可望創造最佳報酬/風險比的中天期A級企業債-凱基A級公司債（00950B），這三檔債券ETF也都在10月除息行列，可望與00945B合組票息收益與資本利得雙向布局的債券黃金組合。

凱基投信旗下債券ETF除息資訊。(資料來源：凱基投信官網。資料日期：2024/10/1)
凱基投信旗下債券ETF除息資訊。(資料來源：凱基投信官網。資料日期：2024/10/1)

債券ETF 凱基

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