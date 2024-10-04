凱基投信債券ETF家族 10月配息出列

全台首檔月配美國非投等債ETF - 00945B第四次配息出爐！凱基投信10月1日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF （00945B）掛牌上市以來的第四次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，延續前三次配發水準。10月中除息還有凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF（00749B）、凱基10年期以上科技業公司債券ETF（00750B），每受益權單位數預計各配發0.435元及0.37元，三檔債券ETF除息日皆訂於10月21日，11月14日就可領到配息，10月18為最後買進日。

凱基投信債券ETF新兵-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF （00950B）也即將加入10月除息行列，預計將於10月中進行配息評價，並於10月底進行掛牌上市以來首次除息。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，隨著降息預期已成市場共識，帶動近一周各類債券價格幾乎全數走揚，觀察近三個月與今年以來，各類債券價格更是全數上漲。而在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入水位已經連續第三周守穩在百億美元以上，總計9月單月整體債券基金淨流入達到544億美元。

鄭翰紘進一步指出，美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手；以凱基美國非投等債（00945B）來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率4%以上的債券，票面利率相對高，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。