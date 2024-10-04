有台積電（2330）金融股也打底相挺！ 00905市值型ETF一張免1.4萬可入手

台積電（2330）法說將於10/17登場，外界看好AI應用仍如火如荼發展中，因此台積電第四季營收展望備受期待，雖然股價在9/25重返千元後於9/30跌回957元，不過在10/1又收紅盤落在972元，漲勢可期情況下，含積ETF熱潮再起，盤點年初至今幾檔市值型ETF站穩30%報酬率，其中FT臺灣Smart（00905）報酬率不僅高達31%，入手價格更是比其它含積ETF更便宜（10/1收盤價格為13.51元），且本月最新配息金額為0.32元不輸高股息表現，堪稱是台股第四季必入手超高CP值市值型ETF。

00905在上一波7月公告配息時，金額為歷史新高0.37元，當時正逢台積電等AI話題火熱，00905受惠帶動，在雙話題加持下，00905於7/1時價格為14.19元，在7/15最後買進日站上15.55，漲幅達9.58%；年初至今報酬率也在當日站上50.82%驚人成績（資料來源：Cmoney）；如今正逢台積電隨時點火啟動，外加00905本次配息金額0.32元表現亦不俗，且從近期8/5股災來看，當時00905一度跌到$11.9元，但短短5天內再度站回$13元股災前，顯示其選股基本面有底氣，若從近期走勢來看更是緩步上升，有望再爬升一波。

00905追蹤的指數為「特選Smart多因子指數」，透過多因子特性精準掌握台股輪動的脈絡，在台股漲時重勢，跌時重質，幫助投資人卡位投資先機；而00905前五大持股：

台積電（2330）

鴻海（2317）

聯發科（2454）

富邦金（2881）

國泰金（2882）

這五檔股價也從9月中開始往上進攻，不僅有AI風潮助力，更有金融打底相挺。

00905預計將於10/17除息，因此最後買進日為10/16，配息發放則會在11/13，有興趣參與配息的朋友務必要把握最後買進日的時間。