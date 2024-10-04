債券降息還不漲已GG了嗎？ 網：00725B年化有7％…公債要久抱先改投等債

本次山陀兒颱風來台，讓全台放了至少兩天的颱風假，但颱風在昨日從高雄登陸之後便逐漸減弱成熱帶性低氣壓，隨即消散，也讓已放兩天的北部地區民眾調侃「東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市明天正常上班上課」，也有投資人不禁問「那債市要買什麼？」，網友紛紛留言「要除息的優先，先拿債息到手，不然現在殖利率還在震盪欸」、「公債還要抱更久一點，我先改投等債，一個字就是香」、「00725B先歐印啊，年化有7%你不買我買」。

投資專家分析，從Fed公布的最新點陣圖來看，隱含距離年底還有2碼空間、2025年降息4碼、2026年2碼合計8碼降息空間，未來利率下降方向可期！

投資人如要佈局債市就要趁早，惟進入降息循環期間，利率會先上後下，債市經歷短期陣痛，更需要投資人發揮耐心，此時可選擇投等債，由於具配息高且安全等特性，先讓債息入袋，有甜頭可嚐才抱得穩。像是近期剛宣布預估配息的國泰投資級公司債（00725B），配息金額0.685元再創自身新高，10/16為參與配息最後買進日。

觀察本月除息的債券ETF配息金額前五名，就有3檔是投等債，其中國泰投資級公司債00725B不但以0.685元勇奪配息金額最高頭銜，也是唯一規模突破千億的標的。以2日收盤價來算，00725B年化配息率更達7%，為10月除息的投等債ETF配息王。對此法人表示，國泰00725B鎖定BBB級債券，持債存續期間近12年，如聯準會如預期順利降息，當殖利率下降2%，債券價格將有望上漲24%。