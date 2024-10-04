凱基投信債券ETF家族10月配息出列 00945B配0.102元

全台首檔月配美國非投等債ETF（00945B）第四次配息出爐。凱基投信10月1日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金，掛牌上市以來的第四次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，延續前三次配發水準。

同樣於10月中除息的還有另外兩檔債券ETF-凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金（00749B）、凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金（00750B），也同步公告每受益權單位數預計配發0.435元及0.37元，3檔債券ETF除息日皆訂於10月21日，11月14日就可領到配息，有意參加本次除息的投資人，10月18為最後買進日。另外凱基投信債券ETF新兵-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金，也即將加入10月除息行列，預計將於10月中進行配息評價，並於10月底進行掛牌上市以來首次除息。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，隨著降息預期已成市場共識，帶動近一周各類債券價格幾乎全數走揚，觀察近三個月與今年以來，各類債券價格更是全數上漲。而在近期股票市場持續震盪格局下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入水位已經連續第三周守穩在百億美元以上，總計9月單月整體債券基金淨流入達到544億美元。

鄭翰紘指出，美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手；以凱基美國非投等債來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率4%以上的債券，票面利率相對高，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。

凱基美國非投等債透過優化指數選債機制，截至9月30日為止，151檔成分債合力貢獻8.15%的平均票面利率，延續前一個月的票面利率水準，平均殖利率也有7.26%。若考量預先布局債券的資本利得空間，也可搭配受惠新興市場債市升溫的凱基新興債10+、受惠AI趨勢商機的凱基科技債10+，以及可望創造最佳報酬／風險比的中天期A級企業債-凱基A級公司債，這3檔債券ETF也都在10月除息行列，可望與00945B合組票息收益與資本利得雙向布局的債券黃金組合。