0050、006208以外的市值型ETF還能選00922！ 預估配息1元…10張加薪1萬元

山陀兒颱風來襲，台股休市兩天，投資人終於等到開盤，但加權指數早盤稍微震盪，靠著三大權值股領頭支撐，台積電早盤上揚14元，鴻海、聯發科也可見漲勢，不少市值型ETF早盤雖一度翻黑，還是很爭氣往上衝，國泰台灣領袖50（00922）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）早盤都可見微幅漲勢。

其中，又以00922廣受投資喜愛，成交量突破萬張，狠甩其他市值型ETF標的，是今日交易最熱絡的市值型ETF。00922規模衝上132億，統計至九月底，已有7.3萬受益人，日前第一階段預估配息出爐，每單位配發1元，創下成立以來新高紀錄，年化配息率達9.22%，等於投資人持有10張，就能幫自己加薪一萬。

讓不少股民直呼，「00922太猛了！」、「00922是市值+成長+高息的代表」、「持有184張，長期放著領超過18萬」， 提醒想參與除息，記得在10/16 前買進，配息將在11/12發放。

ETF專家指出，從選股邏輯來看，00922緊跟趨勢，精選大市值、獲利佳且致力低碳轉型的台灣龍頭企業。根據高盛銀行估計，從台灣十大ODM與品牌廠營收數據，發現了三大趨勢，包含AI伺服器快速成長、iPhone新機週期展開、PC產業進入旺季，並看好鴻海、緯創、華碩、廣達、奇鋐等供應鏈大廠，讓持有這些標的的00922連帶受惠。

市場達人進一步分析，美國總統拜登日前簽署一項法案，部分接受晶片法案補助的半導體廠，能免除聯邦環境審查，台積電亞利桑那州廠可望受惠，後續建廠進度會更順利，這對半導體族群持股達44%的00922來說，無疑是一大利多，加上今年第四季到明年第一季的投資主旋律，仍會是AI及半導體，後市表現可以期待。

值得關注的是，相較一般傳統的市值型ETF，00922更注重分散分險，除了有4成半導體族群，金融類股權重達15.5%，電腦及周邊設備也有約10%，為達到標的分散，單一成分股設有上限，且前五大持股標的合計不超過65%，緊跟台灣經濟趨勢，又能避免因單一個股受到太大影響，適合投資人長期持有。