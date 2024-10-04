00929配息減少…達人跟老婆擁有200張以上「沒打算賣」：3個原因會一直持有！

有人叫我寫00929現在配息減少，我的看法。

我先說，我家我跟武則天皇帝陛下總共有超過200張00929，目前沒有打算要賣，會一直持有，原因從最簡單的開始寫

第一：月配息很容易得到鼓勵容易長存

第二：最新月配0.14，暴力年化殖利率還有9%很好了

我覺得在科技股頻繁修正的現在，00929以一個純科技股的ETF，配息暴力年化殖利率還有9%真的很好了。

成分股今年的股息殖利率和EPS成長率

成分股今年的股息殖利率和EPS成長率

成分股今年的股息殖利率和EPS成長率

很重要所以說三遍！

這兩個指標是價值股的最重要指標啦（個人意見），一個代表配息的意願，一個代表未來配息的能力。

其他一大堆價值指標像什麼ROE什麼鬼的，我知道那個都是價值，但對不起，我個人沒有什麼耐心，不要畫餅告訴我你未來會很有價值，現在，立刻，馬上，就把你的價值拿出來分給我（吶喊！）

00929的選股邏輯

00929復華台灣科技優息ETF的選股邏輯主要分為三個階段：基礎篩選、進階篩選和賦予權重。以下是詳細的分析：

基礎篩選：廢話很多但不重要大家都一樣

產業與市值篩選：選股池鎖定台灣上市櫃的科技類股，市值前200大且市值達50億元以上的公司。 流動性篩選：近12個月成交總額前20%或至少8個月流通周轉率達3%，剔除近1個月成交總額最少的20%。

進階篩選：價值選股但吃不到的價值我不要，現在就拿給我

ROE（股東權益報酬率）：連續3年ROE為正值，確保公司具有穩定的獲利能力。

波動度：剔除過去一年波動度最高的前10%，選出波動度較低的公司。

殖利率：剔除近3年平均股息殖利率最低的10%，選出股息穩定且較高的公司。 現金股利變異係數：剔除近5年現金股利變異係數最高的10%，確保配息穩定。

本益比：剔除近5年與近3個月平均本益比差額最低的10%，選出具有成長潛力的價值股。

賦予權重

股息殖利率加權：最終選出的40檔成分股依股息殖利率賦予權重，單一成分股權重上限為 10%。

股息殖利率和EPS成長率

股息殖利率和EPS成長率

股息殖利率和EPS成長率（大聲吶喊）

00929的缺點我覺得就是篩選成份股的時候沒有跟00919一樣在年底選進今年前三季EPS成長領先的標的啦，然後完全電子股在現在電子股修正就很吃虧，難怪跟00919比表現就差些，但：勉強可以接受。

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