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為何獨愛00878「對的時間遇到對的人」？存股哥：在我心中確實有不可動搖地位

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

很多人問我為什麼獨愛00878？當然不只00878，我手上的高股息我也都愛，只不過00878在我心中確實有不可動搖的地位，只要它還能保持目前的選股邏輯、配息策略，那它就是我心中的第一名。

幾年前高股息還沒出來前，我就想用不同個股、ETF增加配息月份，拉高股息現金流，正苦無對策之際，00878出現在我的生命中，也許這就是轉角遇到愛，在對的時間遇到對的人。

從00878上市以來一直有人說高股息就是左手換右手、東牆補西牆，市值型遠遠超越高股息，但我認為這些言論通通都不需要去反駁，因為就算你提出100個論點，也總會有人站在你的對立面。

如果要講理論跟數字，100個人也可能會有100種說法，那這100個人裡面誰對誰錯？強如台積電、0050、00878，無論個股、市值型、高股息，都有人賺錢也有人賠錢，那到底誰對誰又錯？

但有一個很好的評斷標準就是，「你的選擇是否讓你的人生越來越好」？以我自己為例，布局00878這幾年來，除了達成我要的配息模式之外，我還用它來質押累積更多的資產、創造更大的現金流。

有的人不喜歡領股息，認為是拿自己的錢配給自己，但股息現金流確實讓我人生許多層面變得更好，最大的好處就是擁有選擇的權利，還有對其他人說「No」的能力，擁有底氣之後，人生各方面你從此不用再委屈自己。

目前持有00878共113張，成本19.29，帳面+$385,330（17.68%），存00878這幾年確實它讓我的人生變得更好，那就算別人提出100個反駁高股息或是00878的理由，那對我來說也一點都不重要。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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