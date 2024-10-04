陸港股漲瘋了！除了00882台灣有那些相關的ETF？ 雪球列10檔

人生哪有那麼多早知道？

一個人的投資生涯，就只會遇到幾個大牛市，錯過一個少一個。

回想起來也真有趣，不過才短短幾天之前，大家還怕A股港股怕的要死，眼看上證跌到2700、恒生跌倒17000也沒見你們敢買，怎麼現在暴漲起來之後就突然想買了？

印象中股神巴菲特曾說過：

別人恐懼我貪婪。

你們覺得現在的港股和A股是恐懼多一點，還是貪婪呢?

說穿了都是「人性」二字罷了。

2024年10月2日台北股是因為颱風的影響休市，不然我們很可能就要見證黃金再次交叉。

中信中國高股息（00882）

這檔ETF追蹤的指數是恒生中國高股息率指數，投醫的標的是在香港上市的股票，再強調一次：香港上市。

看ETF名稱就知道，高股息是主要訴求，每半年配息一次。

歷年配息數據如下:

2021年0.68元

2022年1.21元

2023年0.7元

2024年0.66元

這檔ETF的成分股有很多公司台灣投資人應該不陌生，例如統一中國企業、康師傅控股等。

最近一次調倉之後，最明顯的改變就是納入大量中字頭股票，提升中字頭股票的占比。

以下列舉幾檔比較知名的中字頭公司，並非完整成分股名單內所有中字頭公司：

中國銀行、中國人壽、中國中車、中國神華、中國財險、中國燃氣、中國交建、中信股分、中國人保、中國太保等。

這些公司的共同特性就是央企國企，獲利穩、股價穩、分紅穩。

中字頭企業能做的生意幾乎都是超級壟斷或特許，在所屬的領域中屬於佼佼者的地位。

元大智滬深（0061）

這檔ETF追蹤也就是A股市值前300名的大公司，也就是涵蓋A股市值前300名的大公司。

要注意的是，這檔ETF並非直接持有滬深300的成分股，而是通過持有香港的ETF基金标智沪深300基金來實現複製指數的功能。

對我來說，這種聯結的追蹤方式，總感覺有點稍微把事情變複雜了一些。

我這個人喜歡越簡單越好。

富邦上證（006205）

這檔ETF並不是追蹤上證指數，那個經常在打3000點保衛戰的指數，而是追蹤上證180指數。

上證180指數顧名思義就是挑選滬市中市值排名前180家的公司，2024年9月30日前五大成分股為貴州茅台、中國平安、招商銀行、長江電力、以及紫金礦業。

這檔指數算是滬市中涵蓋比較全面的指數，缺點就是沒有完整涵蓋A股，畢竟少了深市成分股。

元大上證50（006206）

這檔ETF追蹤的是上證50指數，可以理解為滬市的0050，也就是市值排名前50大的公司。

相對上證180指數來說，稍微窄了一些，但是更加集中和具有滬市的代表性。

以前五大成分股來看，雖然完全跟上證180指數相同，但是比例就差很多。

舉例來說，在2024年9月30日，元大上證50基金的貴州茅台高達12.44%，但是富邦上證卻只有8.41%。

復華滬深（006207）

同樣是追蹤滬深300，這檔ETF就乾脆很多，直接持有成分股。

2024年9月30日的前十大城分股分別為: 貴州茅台、寧德時代、中國平安、招商銀行、美的集團、長江電力、五糧液、紫金礦業、比亞迪、以及興業銀行。

有沒有發現，和上面上證180指數的前幾名成分股相比來說，增添了一些豐富性。

富邦深100（00639）

顧名思義追蹤的是深100指數，成分股為深市市值前100名的公司。

2024年9月30日前五大成分股為: 寧德時代、美的集團、五糧液、比亞迪、以及東方財富。

深100算是深市中比較全面且具代表性的指數，但缺點就是不能夠反映整個A股，畢竟少了滬市成分股。

國泰中國A50（00636）

這檔ETF追蹤的是富時A50指數，由富時公司編制，成份股包括在上交所及深交所上市的公司，選取按市值劃分最大的前 50 大 上市公司。

這是外資眼中看得最順眼的A50指數，選股方式簡單粗暴又直接。

2024年9月30日前5大成分股分別是貴州茅台、寧德時代、招商銀行、長江電力、以及五糧液。

台新MSCI中國（00703）

這檔追中的是MSCI中國指數，涵蓋A股、B股、H股和中概股，非常的完整豐富。

以往在看A股主要指數時，第一大都是貴州茅台，但是根據2024年9月30日的成分股名單來看，貴州茅台只在這檔ETF佔0.6%。

這檔ETF除了涵蓋市場最全面之外，成分股也非常分散，2024年9月30日的成分股高達655檔。

中信中國50（00752）

這檔ETF追蹤的是MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股指數，要注意，這檔ETF成分股並不包含A股哦!

不買A股那買什麼呢？當然就是中概股和港股。

2024年9月30日前五大成分股為：騰訊、阿里巴巴、美團、拼多多、以及建設銀行。

看完名單之後你應該不難猜到，這檔ETF持有滿多大陸的科技股和互聯網巨頭，比起其他A股主要指數來說，更多新經濟的代表。

富邦中證500（00783）

全名是中國中証中小500 ETF基金，追蹤的是中證500指數。

「中證」顧名思自涵蓋滬深兩市，而「500」就很容易引起投資人誤會了。

很多人會以為是市值排名前500家公司，跟滬深300的邏輯一樣。

很可惜，並不是如此。

中證500指數在選取樣本範圍和方法上，確實與滬深300相同，但是會剔除掉

排名前300的股票，也就是滬深300的成分股。

中證500指數只會選擇301-800之間的500檔股票，故稱為500。

稍微有點A股常識的都知道，滬深300幾乎等於大盤，滬深兩市中最大的300家公司。

而中證500指數則是中小盤，相對比較不知名的公司。

2024年9月30日前五大成分股分別是新易盛、思源電氣、賽輪輪胎、石頭科技以及江淮汽車。

老實說，以上我一家都沒聽過，所以實在無從評論起。

總結

本文列舉的ETF並非全部台股ETF中與大陸或香港標的有關連的ETF，尚有漏網之魚，不過應該也算是把主要大家比較耳熟能詳的都列出來了。

要注意的是，大多數陸港股ETF都沒有分紅。

這點也是我覺得比較可惜的，台灣目前引進的A股指數幾乎都是寬基指數，缺少一些紅利風格或主題的指數。

如果能夠引進一些會分紅的指數，應該能夠大大提升台灣投資人投資A股的意願，特別是這幾年A股跌很多，許多愛分紅的公司殖利率超級高。

另外，2024年年初才成立的中證A50指數，我認為是一檔非常有潛力的指數。

這也是第一檔大陸自己發布的A50指數，選股邏輯會從各行業龍頭上市公司證券中，選取市值最大的50檔股票作為指數樣本，以反映各行業最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現。

這個邏輯決定了中證A50與其他A50指數的重大差別，那就是行業相對來說會比較分散且更加均衡。

期待台股引進更多大陸或香港股市的投資標的，豐富台灣投資人的選擇。

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