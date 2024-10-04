00929第三次下修配息數字來到0.14元！ 專家三點分析：還有再降0.02的空間

月配息的00929最近宣布再一次調降配息金額，這次從0.16元降到0.14元，也是第三次每個月調降0.02元的配息金額，會不會有第四次降息？投資人應該要換成別的ETF嗎？

先別急著嘆息！幾個00929的關鍵數字告訴你，再跟上次一樣讓你的黒天使（勸賣）、白天使（勸買）打一架來決定也不遲！

一、當期配息率0.743％

00929剛宣布配息0.14元，現在的淨值是18.83元（10月4日），計算出來的當期配息率（當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日淨值×100％」）是0.743％，雖然比最高時期的1%少了四分之一，但是以前的「1％」是不正常的，而且台股今年的除息、領息旺季已經過了，所以這種月配息的ETF配息金額下降也是不得不然，只要不是低於最初配息時的0.66%水準，都還在可以接受的範圍（大概還有一次降0.02元的空間）。

二、年化配息殖利率8.9％

如果你看不太懂「當期配息率」的意義，那就來看配息型ETF的長期投資人最喜歡看「年化配息殖利率」，也就是「配息金額 X 一年配息次數／ETF股價」，可以算出這次00929的年化配息殖利率仍然有8.9％（0.14元 X 12個月／10月1日股價18.85元），還是比很多績優傳産股、科技股的股息殖利率好很多，更別說大幅超越收益利率不到2％的定期儲蓄存款了。

三、成份股股息殖利率4～6％

然而講到ETF的配息殖利率，就不能不提到ETF的成份股，因為配息的錢都來自ETF的淨值，而淨值的組成就是來自這些成份股。

00929的前幾大成分股分別是聯電、聯詠、台灣大、遠傳、聯發科、光寶...這些成份股在經歷今年股價大漲之後，股息殖利率已經降到4～6％之間，00929想要維持高過這些殖利率的水準，就必須依靠買賣新舊成份股的資本損益平準金，但是這個資本損益平準金也會因為成份股股價下跌而減少，所以00929後續要長期維持住8.9％的年化殖利率應該是不太容易。

由此可知，有心「長期」投資ETF的民眾，就不要常常和其他的ETF配息做比較，要比，也要和同性質的ETF做比較，不要牛頭跑去比馬嘴；對於有意「短線」投資ETF的民眾，在這裡則是勸你不如直接去玩科技股，股價短期的上下漲跌、波動都大很多，絕對會比你去玩短線的ETF有趣、精采、刺激太多啦！

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