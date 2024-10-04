三類ETF搶手 人氣增溫

ETF第3季受益人數增加前十強，以台股高股息ETF為主，再來是市值型台股ETF、美債ETF，三大ETF均為今年來高買氣商品。法人建議，時序已邁入第4季，在降息循環下，對股債市均為利多，投資人可伺機把握拉回時的上車機會。

觀察267檔ETF第3季受益人數增減表現來看，前十強依序為復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、中信成長高股息、元大台灣50、國泰20年美債、元大台灣高息低波、元大美債20年，增加人數介於4.79萬至15.28萬人不等。

其中，台股高股息占比逾半，包括復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息、中信成長高股息、元大台灣高息低波等六檔；其次是台股市值型ETF兩檔，分別為富邦台50、元大台灣50，而買氣受惠聯準會（Fed）降息的債券ETF也有兩檔，各為國泰20年美債、元大美債20年。

ETF第3季受益人數增加前十強 圖／經濟日報提供

群益投信指出，台股短線雖仍將處震盪局面，但展望第4季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，加以台股企業獲利今年年成長率可超過三成，具一定底氣。

復華投信表示，AI產業成長趨勢明確、半導體景氣重回上升周期，支撐台灣電子股獲利成長。展望第4季，預估介於21,000點至23,000點區間震盪，若企業獲利跟上，有再向上挑戰新高的機會。

此外，由於AI運算市場持續擴大、四大雲端CSP資本支出持續增加，加上AI晶片新架構利多，仍看好半導體股後市表現機會，也將是第4季布局電子產業主軸。

債市方面，安聯投信表示，美國通膨受到控制，整體趨緩態勢不變，給予聯準會降息空間支撐就業市場。美國聯準會利率決策主要考量通膨及就業市場表現，隨著通膨持續緩降，聯準會關注焦點轉向美國就業市場是否不再過熱，進而實現經濟軟著陸的目標。

策略上，建議投資人高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。

保德信投信補充，雖然短線仍須留意市場尚未反映美國總統大選和地緣政治風險帶來的短期影響，不過，美國非投資級債今、明年到期規模低，2025年到期規模僅不到3%，而隨著利率降低，帶動今年新發行的美國非投資級債量有所提升，發行人也可以透過借新還舊，減輕後續幾年的到期壓力。