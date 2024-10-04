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銅價看升 相關ETF可布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球銅礦產量下滑、採礦用電用水量持續攀升，中國大陸需求將逐漸回升，有利銅價下半年走勢。法人表示，台股的銅ETF連漲三周後拉回修正，逢回可伺機承接。

台股掛牌的期街口道瓊銅（00763U）自9月9日連續三周股價走強，已由25.06元走高至28.24元，本周一出現拉回，以27.51元收盤。

富蘭克林投顧指出，中國大陸一系列促進經濟成長與提振房市的措施激勵銅價等基本金屬強勁走揚，根據彭博資訊統計9月23至26日的倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲6.37%，闊別兩個半月再度回升至每噸1萬美元關卡價位之上。

根據國際銅業研究組織（ICSG）數據顯示，今年上半年全球銅礦產量增長約3%，其中，精礦產量成長2% ，溶劑萃取-電積銅產量成長約7%。同步較第1季產量下降，顯示出第2季產量明顯較第1季產量下滑。截至8月底的上海銅庫存量為24.2萬噸，較7月下降19.6%且為連續第二個月下降；下降主因為中國大陸趁海外銅價較高的時候，擴大精煉銅出口。

街口投信預期，在銅精礦產出下降、開採成本攀升下，大陸冶煉廠的精鍊銅加工費用將持續被壓縮；大陸冶煉廠未來將面臨一場嚴酷產能淘汰競賽，並可能導致全球精煉銅供給下降。

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