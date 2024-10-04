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勞動基金賺贏ETF⋯自提6%更賺？網反推006208、00713

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論勞動基金賺贏ETF。台股示意圖。聯合報資料照
網友討論勞動基金賺贏ETF。台股示意圖。聯合報資料照

今年前八月包括勞動基金國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，收益數合計達1兆938.6億元，8月合計進帳28.7億元。PTT網友討論，今年勞動基金績效超越部分高股息ETF，建議投資績效差於勞動基金的投資人，乾脆自提6%更賺錢，但也有人說「看整體收益年化來算，還是買006208、00713勝」。

勞動基金運用局發布勞動基金最新績效，全球股市動盪下，整體勞動基金截至今年8月底止運用規模6兆7,957億元，評價後收益數8,871億元，收益率14.25%，單月收益數13.4億元。其中，新制勞退基金運用規模4兆4,306億元，收益數5,962.3億元，收益率14.08%；舊制勞退基金運用規模1兆446億元，收益數1,469.9億元，收益率16.71%；勞保基金運用規模為1兆949億元，收益數1,369.3億元，收益率15.41%。

一名網友在PTT發文表示，「勞動基金今年績效還比一些高股息ETF高，自己投資績效比勞動基金還差的，是不是乖乖自提6%到勞動基金比較好？」

其他人留言「薪水太高就自提，薪水太低就拿出來買etf」、「看整體收益年化來算，還是買006208、00713勝」、「這真的笑死，一個有需要隨時能用，一個要到65歲才能用，你要我把錢放那邊？」、「勞退看似報酬率高但是是完全沒有資金彈性的」、「怎麼不比0050？要放30到40年的比什麼高股息，勞退會配息到我帳戶嗎？」

還有人說「稅率自提，一年省個2萬所得，也是不無小補」、「通常會自提的是高薪族群，6％有薪資上限15萬，月自提最多9千，一年自提10萬八千，對年薪200+萬的人而言，那十萬是閒錢，所得稅又現省2萬以上」、「6年儲蓄險都嫌久了，還放10年以上，有勇氣推」、「政府各種手段名目可以玩弄你的退休金」。

006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 ETF PTT 勞動基金 國民年金保險 薪水 高股息

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