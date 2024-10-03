00878幫小孩存的ETF股息入帳又再投入！ 真星華：學校教怎麼當員工不會教投資

9月中旬，我幫2個小朋友買的00878股息各1萬多元入帳，近日刷簿子確認帳戶餘額後，再幫小朋友各買進1張00878，然後等下季配息。

50年前長輩上班賺錢的那個年代，一間新房子不到100萬，接近30坪，公設少；現在2024年，一間新房子至少1000萬起跳，坪數小，公設1／3左右。

約30年前長輩退休時的月薪，相當於我現階段退休前的月薪，也就是說兩代人最高的薪資水準沒有太大變化，房價卻相差10倍以上。下一代會是什麼樣子，房價1億元起跳嗎？

就算下一代學歷好、工作好，加上認真努力，能力與職位都逐步攀高，最高薪資水準是我的好幾倍，那時的物價水平或許更可怕。

複利公式三因子，本金、時間、報酬率。

小朋友唯一的優勢就是時間長，在小朋友長大前，幫他開始存股複利。現在的本金相比於未來小朋友長大工作後，長期投資的股票資產規模，是微乎其微、鳳毛麟角，所以現階段最重要的事，在於原生家庭的金錢觀念傳承。

我們都知道，學校教的是當員工的本事，不會教金錢或投資知識，因為老師不會。即使會也不能教，因為家長會抗議，教那些東西會害小孩考不上好高中、好大學。所以小孩的金錢觀念主要來自於原生家庭，亦衍生階級複製這個話題。

既然如此，我的原生家庭給我定存複利的觀念，我要給下一代投資複利的觀念，自己打造退休現金流，同時幫小朋友開始投資，讓他們每季看到戶頭有錢，知道什麼叫作被動收入，知道不是只有上班打工賺錢的主動收入。

我要以身作則做給他們看，人生可以有其他選擇。例如財務自由、提早退休，就是一個不錯的選項。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。