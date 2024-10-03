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長期投資0050或台積電？99啪「千萬實戰經驗」：用一個方法來判斷

聯合新聞網／ 99啪的財經筆記
台積電。路透資料照
台積電。路透資料照

最近看到0050跟台積電的討論，來聊一下我的實戰經驗

如果有長期追蹤的朋友，應該知道我之前有定期分享過一個長期投資帳戶，在2021年時已累積到上百張的0050。

當時大家都在瘋台積電，所以也有網友留言問我，既然0050有一半是台積電，而且另一半股票的績效都不如他，那為何不直接買台積電呢？

我回答他兩者是不同的邏輯，因為買指數除了投資成分股外，還有投資他汰弱留強的「管理能力」（即指數編製方式），可以再進一步分散投資風險，因為長期部位我不想再花精力去研究或追蹤個股。

但如果他覺得自行管理更好的話，當然也可以直接買台積電。

我記得當時帳戶0050市值約1300多萬，隔年（2022年）最高來到1500多萬，之後碰到聯準會暴力升息大跌34%，最多蒸發約500萬。

不過我知道這是長期投資必然會遇到的情況，也相信指數長期會上漲，所以不僅沒賣，而且還逢低加碼，後來也漲回去，並且再創新高。

但如果換成台積電，我就沒把握自己能持續投資了，因為當時台積電的最大回檔約46%，同樣1500多萬，最多會蒸發近700萬，僅剩800萬。而且出現各種利空，除非對台積電有長期深入研究，並且建立足夠信念，不然一般人是很難堅持下去。

不過這並不表示我反對只買台積電，因為這完全取決於你的能力圈在哪。如果在能力範圍內，那買台積電的績效確實會更好。

比如闕老師就直接示範過了，即使大跌也堅持原本的看法長抱，最後股價也確實來到他所說的千里之外。（破千元）

只不過一般人很難有這種遠見，當時很多人連0050都抱不住了，更何況風險更高的個股。

現在台積電已經佔0050約55%，兩者高度重疊。如果台積電未來持續成長，權重繼續增加，那長期績效應該都會跑贏大盤。

如果未來是反轉衰退，因為占0050比重很高，即使將來開始降權重、甚至淘汰，也會是一個很漫長的過程。

所以如果對於台積電有足夠研究，能適時調節、汰弱留強，那只買台積電的效益確實會更好。

但如果不具備這些條件，那投資指數還是更好的選擇，比較容易讓你在未來碰到逆境時仍保有信念，能真正做到長期投資。

圖是當時台積電的最大回檔，能熬過去才有機會做到長期投資
圖是當時台積電的最大回檔，能熬過去才有機會做到長期投資

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 99啪的財經筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 2330台積電

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