買0050不如直接投資台積電（2330）？ 專家4點分析：若大盤波動都承受不住何況個股的暴跌

買0050還是買台積電？近期這個話題似乎是台股市場的顯學，許多投資人紛紛跳出來表達自己的看法，但到底是買技術領先全球的台積電作為持股核心，還是該持有市值型ETF呢？兩者的關鍵癥結點在哪？

台積電個股與0050投資差異

其實究竟是要投資台積電還是市值型ETF，重點還是在於投資人該如何理解兩者的不同，以下筆者想用台積電與台股市值型代表0050進行比較，列舉四點進行討論。

1.風險與分散性

台積電（2330）

投資台積電意味著你將資金集中於一家公司的股票。雖然台積電作為全球半導體龍頭企業，擁有強勁的財務基礎與市場地位，但個別企業的風險依然存在，如營運表現、產業競爭、國際地緣政治等風險。因此，雖然台積電的成長潛力和穩健性都非常吸引人，但集中投資單一公司，風險勢必較高。

0050

0050是追蹤台灣50指數的ETF，該指數包含了台灣市場中市值最大的50家公司，涵蓋了多個產業，包括科技、金融、消費等。這意味著投資0050時，資金自動分散到多家企業，減少單一股票波動帶來的風險。

2.成長潛力

台積電

作為全球半導體製造的領軍企業，台積電在技術研發、製程領先地位上有著顯著優勢，特別是隨著AI、5G、物聯網等科技趨勢的發展，台積電的業務有很大潛力可以繼續擴展，回顧2014年至今，台積電漲幅達到757%，而0050漲幅約為219%，很明顯更高的風險帶來更高的報酬，因為它反映了台積電的成長潛力。

0050

0050中的持股公司也涵蓋了台灣一些成長潛力較高的企業，包括聯發科、大立光等。然而，由於0050中的持股較為分散，單一公司的成長潛力可能會被其他表現不如預期的公司所稀釋，因此其成長速度可能不如台積電一家公司來得快。

3.波動性與穩定性

台積電

其實不用特別說明，單一個股在波動上的變化通常都會大於ETF，更別說台積電是屬於科技產業類中波動大的半導體類股龍頭，台積電的股價受到系統性風險與景氣循環影響的程度之深。因此，對於風險承受能力較低的投資者，單純持有台積電可能會感到壓力。

0050

由於0050是多家公司組成的投資組合，其股價波動會相對較小（有防禦型也有攻擊型類股，此漲彼跌會抵消），雖然台積電在0050中佔有很大比例，但其他行業或企業的表現可以部分對沖科技股波動帶來的風險，這對於追求相對穩定報酬的投資者來說更有吸引力。

4.費用與交易頻率

台積電

投資台積電時，沒有管理費等額外費用，只有交易成本（如買賣手續費與稅金）。

0050

ETF的投資有管理費用，但相對來說費用較低。這些費用會影響到長期投資的回報，雖然影響不大，但仍需考量。

龍頭變化大！5檔ETF長期漲幅破250%

資料來源：fortune 500

不過，說了這麼多，筆者認為要在兩者之間選擇，關鍵點在投資人是否真的有能力預測未來10年、20年的世界會是怎樣。先說結論「難上加難」。

我們用一張圖來解釋這個概念，上圖是美國標普五百從1955年開始市值最大的公司的歷史變化，可以看到這七十年來，美國最大龍頭公司一換再換，幾乎沒有一間公司可以稱霸超過20年。

這到底告訴我們甚麼呢？就是沒有永遠的長青樹與永遠的龍頭，套用回台股來說，現在的台積電是護國神山，這是許多因素與台積電這家企業的努力促成的，但時代的洪流是無情的，幾乎沒有任何機構或是公司可以保證自己永遠領跑世界。

最近的例子肯定可以用英特爾來做舉例，曾經的晶片龍頭如今已經嚴峻聯起家的老本行都快要保不住，想當年把台積電打趴在地上的英特爾，短短二十年的時間，賽道選錯後，一步錯步步錯。

那回到要單選台積電還是市值型ETF的問題上，我想答案已經非常明顯了，如果說投資人終究要承受風險才能獲得報酬，那從長遠來看重壓任何單一個股都是極具風險的作法，就算他是現在的世界主流或是台灣的龍頭。

我們如果連台股大盤的風險都承受不住，那要怎麼去承受單一個股的暴跌呢？或著更明白地說，投資人相信二十年後台股仍能屹立不搖，還是相信台積電可以屹立不搖，如果不能有自信的認為是後者，那投資市值型ETF才是參與市場最好的做法，以下筆者整理台股的三檔市值型ETF與台股的美股市值型ETF，讀者可以參考相關資訊進行思考。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

原文出處：買0050不如買台積電？長期持有靠分散風險：0050、006208 漲幅破250%

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