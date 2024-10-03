台股ETF 旺季有看頭

時序來到第4季，根據統計資料顯示，金融海嘯後，台股每年第4季的加權指數平均報酬為4.4%，正報酬機率為八成。投信法人表示，第4季旺季即將到來，台股目前正是分批布局的好時點，穩健型的投資人可以台股基金或台股ETF，參與台股中長期投資契機。

群益投信表示，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味任何環境都有值得投資標的。台股呈現波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場；台股個股波動劇烈，基金或ETF投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股基金或台股ETF來作為投資工具。

金融海嘯後，台股歷年第4季表現 圖／經濟日報提供

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，全球金融市場震盪，同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產。

而台股是投資人最熟悉的市場，投資理財上不可偏廢；在現階段全球股市動盪之際，高配息可以為投資組合帶來相當穩定的收益。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股7月以後出現一波修正拉回，但在美國確認降息2碼，台積電可望很快公開2025年的代工價格是否漲價等利多因素帶動下，台股重回多頭走勢，看好第4季表現。

多項數據也支撐台灣市場前景看好，台經院已上修今年經濟成長率（GDP）至3.8％，財政部公布8月台灣出口金額為436.4億美元，突破歷年單月新高，年增率達到16.8%，連十紅的好成績，加深市場對第4季成長更有信心。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，美國總統大選時程逼近，市場對於AI何時能變現仍有擔憂，短期仍將處震盪局面。展望第4季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34%，具一定底氣。

此外，台股後市仍可期。台股第4季重要觀察關鍵是美國選舉及川普的言行，此外看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。操作採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。