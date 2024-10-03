四檔熱門債券ETF商品 大吸金

美國聯準會（Fed）在9月18日降息2碼（即0.5個百分點），開啟降息循環，國人資金加速流入債券ETF。統計顯示，投資人搶在Fed降息前夕狂買債券ETF，四檔熱門債券ETF在8月合計吸金金額超過800億元，法人預期債券ETF將持續吸金。

這四檔熱銷ETF為國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益優選非投等債（00953B）。其中，00953B為新募的ETF，不但是唯一的非投資等級債券ETF，也是唯一的中短天期債券ETF，其他三檔ETF都是長天期的公債或投資等級公司債。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年8月，債券ETF吸金冠軍是國泰20年美債，單月進帳高達367.1億元，不但遙遙領先其他基金/ETF，而且也創下這檔ETF本身的單月最高吸金紀錄。

00687B的規模以飛速成長，去年底只有778億元，但今年以來瘋狂吸金，已15次追加募集，最近每次追募之後額度都熱銷一空，到1日的最新規模已成長到2,483億元，今年來規模增加逾兩倍，擠下00937B，成為規模第二大的債券ETF、所有ETF第七大，成長速度為債券ETF第一。

元大美債20年在8月淨流入252.7億元，為單月吸金亞軍。這是國內第一檔債券ETF，成立於2017年，最新規模來到2,942億元，即將挑戰3,000億元門檻，為債券ETF規模第一大、所有ETF第四大，僅次於三檔台股ETF。

群益ESG投等債20+在8月淨流入128.4億元。這檔ETF從去年11月底募集以來，就享有月月淨流入，且每月吸金金額都超過100億元，最新規模來到2,251億元，為債券ETF第三大、所有ETF第八大。

群益優選非投等債則是在8月募集，單月淨流入100.2億元。這檔ETF追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，訴求是採用信用因子加權、排除CCC級公司債，強調月配息、低波動、高票面利率。

目前市場普遍預期，Fed在年底前還有2碼的降息空間，但仍要看經濟數據而定。富達投信指出，根據目前芝加哥交易所利率期貨預估，Fed在11月降息1碼的機率約46.7%，降息2碼的機率高達 53.3%。