陸股ETF績效 強強滾

陸股ETF近一周報酬強強滾，前十強達27%以上，展現中國大陸積極救市的初步成果。法人表示，陸股有望走出三年來的空頭行情，但須留意短期回調風險；操作槓桿型ETF時，須謹守個人操作紀律，依風險承受度適時停損。

統計至9月底，觀察陸港股ETF近一周報酬率前十強，依序包括：國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2、元大滬深300正2、中信中國50正2、富邦恒生國企正2、復華香港正2、永豐中國科技50大、富邦深100、元大寶滬深、復華中國5G，報酬率達27.6%至48.2%不等。

陸港股ETF近一周報酬率前十強 圖／經濟日報提供

永豐投信表示，中國政府發布一系列政策組合拳，包含寬鬆貨幣政策及擴大財政支出，同時為股市輸入資金、放鬆房地產限購措施等，期望以此解鎖社會流動性，率領中國走出通貨緊縮環境。

受此影響，中國股市投資情緒大幅好轉，股市交易量創2015年6月以來新高。

此外，中國股市經歷了長達三年以上的空頭走勢，當前正面臨市場情緒快速修復、和股市低基期反轉的共振影響，出現快速反轉行情，其中以前期跌幅較深、政策支持力度較強的科技產業表現突出。

展望後市，永豐投信分析，中國股市有望走出空頭走勢，尤其在美國進入降息循環後，中國政府有更多政策運作空間；同時其股市不乏本益比低的標的，充滿投資機會。然而本次股市上漲又快又急，須留意短期可能的回調風險。

施羅德投資新興亞洲股票團隊補充，市場的恢復可持續性取決於實際政策的落實、政策支持的有效性、以及宏觀改善的程度。

值得強調的是，三季度（可能還有四季度）的數據很可能仍然較為疲軟，主因政策的實施需要時間才能發揮作用。

另外，國內消費和投資需求須提振，經濟才能觸底回升。而友好的中美關係，也將對維持市場的正面情緒非常有幫助。

長期而言，需要進行有效的結構性改革和經濟重組，才能使中國市場擺脫長期的疲軟。