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00929配息剩0.14…20元以下是買進的合理價位？ 網：用配息打平均價

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929。（聯合報系資料照）
網友討論00929。（聯合報系資料照）

復華台灣科技優息（00929）的配息金額再次下修，本月預計每單位配發0.14元。以今日的收盤價18.85元來計算，單月殖利率為0.74%。網友認為，00929防禦力有限，不過配息金額佳，有人分析，「買進的合理價位在20以下，不過若跌到20.5還是配0.2我會考慮開始進場，用配息去打平均價」。

根據投信官網的淨值組成，截至9月27日，00929的收益平準金還有0.64元，距離明年6月還有9個月，每個月大約可以配發0.07元，搭配3.46元的資本利得平準金，應可維持0.14元的配息。

一名網友Mobile 01發文詢問「請問大家對00929的看法？」他表示，00929月月配，年配息10%，已突破15萬張的成交量，除息後貼息，波動也很大，股價震盪明顯，但如果長期持有，其實是有獲利的，他問「不知道大家的看法？」

其他人留言「防禦力有限，配息是很棒，這樣的話我寧願它不配息，熊市修正有限，有如高息低波2022年的-7.62%」、「資產配置很重要，ETF領股息可以配置是沒問題的」、「20元以下買，20元以上定期定額」。

還有人說，「00929我等跌破20也會開始買，他從去年發行後會越配越多，是因為他發行後剛好遇到股市多頭，我滿好奇他若遇到空頭，配息是否也能穩定配那麼多，所以殖利率不能用0.2來算，保守一點用0.13來算，預期殖利率8%。0.13*12/0.08=19.5，買進的合理價位在20以下，不過若跌到20.5還是配0.2我會考慮開始進場，用配息去打平均價」。

00929復華台灣科技優息ETF ETF Mobile 01 收益平準金 月配息 資本利得

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