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00940配0.05元挨酸！他力挺「穩穩領很好」又被轟爆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00940。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友討論00940。台股示意圖。 聯合報系資料照

00940一度在台灣刮起申購炫風，上市後面臨破發，命運多舛，今年9月24日元大投信官網公告，00940預計再配發現金股利0.05元。利用公告當天的收盤價格9.65元計算，單次配息率0.52%，年化配息率6.22%，為成立以來連續4個月只配發現金股利0.05元。不過有投資人直呼「我覺得可以」，看好00940將回到發行價，反問「穩穩領不好嗎？」其他人狠酸「參考其他月配高股息，你會發現00940配的真低，有年化10%可以賺幹嘛賺5%？」

一名網友在論壇Dcard以「00940穩穩領哪裡不好？」為題發文，他表示，00940第三次配息公布維持0.05元，網上卻有不少人不滿意，他則表示，「我是覺得可以，而且這幾天的股市也是旺旺的，回發行價應該也沒有什麼問題，看到很多人抱怨配息只有0.05，感覺就是為了酸而酸」。

該網友也說，「我是不太懂抱怨的點，穩穩領不是很好嗎？而且有持續買進攤提，不會虧吧！成本低、穩配，年化配息率也有6%，還有連續填息，至少比填不了息或是配息一直倒退的好，覺得與其配得多還不如配得穩」。

其他人留言「什麼為了酸而酸，這檔就是垃圾」、「你喜歡就好，沒什麼問題」、「穩穩領沒有不好，只是他給的太少，請參考其他月配高股息，你會發現00940配的真低，有年化10%可以賺幹嘛賺5%？有肉可以吃幹嘛要吃屎？」、「原PO可能不太清楚自救會是為了什麼創的」、「月配債券就選隔壁棚同梯00945B，配0.102真的強！價格不是韭字頭，不懂你有什麼好高潮的？」

還有人留言「50元，差點以爲自己是乞丐」、「論報酬沒報酬，論配息也輸給其他配息的，你要知道配息的商品會拖垮資產累積，殖利率越高、配越多次越會拖累，何況還是這種破選股邏輯，除非你是要退休或退休的人買配息那我沒話說，但也不會87到買940」、「你去買00919，配720/季，不香嗎？」、「認知是變現的過程，人是不會賺到認知以外的錢，我可以明確告訴你，就算你投資30年後還是一樣窮」。

00940元大臺灣價值高息 Dcard ETF 月配息 現金股利 高股息

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