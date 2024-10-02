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00944「超冷門＋量少」真值得存？ 專家：00713有過一天僅10幾張成交量

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

網友表示，買了00944後，發現真的很冷門、量也少，身邊還沒什麼人討論，真的值得存嗎？

我的看法，ETF絕對不是「人多就贏」，關鍵還是「編制規則」。

例如00713掛牌近7年，前4年每天成交量慘的時候只有10幾20張，比全額交割股還少。但這4年當中竟然有2年是跑贏大盤的，直到2022年改為季配息，隨後才逐漸廣為人知，交易量才慢慢上來（我在當年9月也提到這檔會變主流）

近兩年的大黑馬00915，一掛牌也是先華麗破發，交易量慘的時候僅有300張，後來的故事也不用多說了。

至於00944這檔ETF，我看好的理由，是因為它跟現有高股息ETF「很不一樣」，主要差別在以下幾點：

1.成分股具備高股息+強勢股特質

2.成分股集中在台股市值150-300大之間，這個區段比重是所有高股息ETF當中最高

3.與同類商品成分股重疊性最低，具備「百搭性」，不會有持股重疊的問題

但也不是沒缺點，現在看來主要有2個：

1.一掛牌沒有累積足夠的資本利得就開始配息，數字不好看

2.代碼不吉利（944）

配息部分，未來累積夠多的資本利得，應該會跟著「順應潮流」；至於代碼就沒辦法了，不過往好處想，當初00878也被戲稱為87拜還是87發，後來也確實發了。

我自己還是非常看好00944會在未來某個時間點爆發，其實它的競爭力從最近幾檔新發行的高股息ETF，也只有它站回發行價就能感受到。

所以不用在意成交量、也不用在意冷門，等到股價異軍突起、翻上一翻後，自然會有人討論。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF

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