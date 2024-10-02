00929股息下修剩0.14...但再配9個月也有本！0056等37檔10月除息ETF一次看

＊原文發文日期為10月1日。

復華台灣科技優息（00929）的配息金額再次下修，本月預計每單位配發0.14元。以今日的收盤價18.85元來計算，單月殖利率為0.74%。

除息日訂於10月22日，如果想參與這次除息，記得最晚要在10月21日前買入並持有，股利則預計在11月15日發放。

不少投資人對於00929的配息一路從0.20元下滑到本月的0.14元感到失望。

稀飯建議大家在近期震盪的台股市場下，可以採取更保守的方式來看待月配息ETF的合理配息金額。

根據投信官網的淨值組成，截至9月27日，00929的收益平準金還有0.64元，距離明年6月還有9個月，每個月大約可以配發0.07元，搭配3.46元的資本利得平準金，維持0.14元的配息應該沒問題。

不過，由於資本利得會隨股價波動而改變，因此未來的配息還是可能會有所變動。

至於中信成長高股息（00934），本月每單位預計配發0.139元，今日收盤價為19.30元，單月殖利率約為0.72%。

除息日為10月17日，想參加的話，最晚需要在10月16日前買入並持有，股利將於11月12日發放。

另外，台新永續高息中小（00936）則維持上月的配息金額，預計每單位配發0.08元，以今日收盤價16.42元計算，單月殖利率為0.49%。

除息日是10月16日，記得在10月15日前買入並持有，股利將在11月5日發放。

整體來看，近期幾檔月配息ETF的配息表現都不太穩定。

不過兆豐電子高息等權（00943）卻顯得格外亮眼，預計每單位配發0.15元，今日的單月殖利率高達1.02%。

然而根據其淨值組成，這樣的高配息可能無法持續，未來幾個月或許會有大幅調整，所以別因為它殖利率高就輕易將其他月配息ETF換成它哦！

擁有超過114萬投資人青睞的元大高股息（0056），本季維持了上季的表現，預計每單位配發1.07元，單季殖利率約2.77%。

根據其9月27日的淨值組成，0056的收益平準金有5.28元，加上資本損益平準金8.56元，從保守的角度來看，收益平準金已足夠再配發接近5次；如果樂觀納入資本損益平準金來看，則可配發高達13次，堪稱「老本充足」！

國泰台灣領袖50（00922）下半年的預估配息金額是每單位1元，半年殖利率為 4.62%，這次的配息預計主要來源是資本利得。

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