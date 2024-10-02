00934預計配息0.139元 10月17日除息

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信成長高股息（00934）公告第一階段分配評價結果，以保守原則估算每受益權單位預估配發金額為0.139元，除息交易日為10月17日，10月16日買進並持有便可參加除息，收益分配發放日為11月12日。中信成長高股息1日股價收平盤，收在19.3元。

台灣投資人仍持續加碼台股ETF，根據集保統計至9月27日，台股ETF受益人數已達980.4萬人，其中中信成長高股息自2023年11月1日掛牌至9月30日，受益人數從一路從掛牌時的2萬9,555人攀升至13萬3,676人；今年以來受益人數成長114%，規模亦從55億元攀高至313.4億元。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整兩次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月進行成分股調整，新增、移除各13檔，持股新增廣達（2382）、可成（2474）；加碼華碩（2357）、國巨（2327）、群電（6412），都是受惠AI PC供應鏈的科技廠。

在半導體股方面，則換上群聯（8299）、南電（8046）；加碼力成（6239）、聯詠（3034）等AI題材的半導體供應鏈，部分股票正處於低基期，成長潛力看好。非電子部分亦有近期股價表現亮眼的鈊象，公司日前召開法說表示，今年授權收入賺逾一股本，且挺進英國博弈市場，未來可望持續成長。

另外，中信成長高股息成分股移除大部分金融股以及營建股，張圭慧解釋，金融與營建類股獲利穩定，一直以來都是穩定配發股利的高息股，但台灣的產業成長性仍是以半導體與電子零組件等相對突出。時序進入第4季，科技產業整裝待發，00934轉為「高成長」風格的戰鬥隊形，更能幫助投資人參與市場行情。

中信 高股息

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