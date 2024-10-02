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00929配0.14很爛？多頭時卻都說要當左側交易者！ 存股哥：殖利率還有7％我會繼續買

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

00929公告本次配息0.14元，很多人覺得配得很爛，因為股息從0.2一路縮水至0.14，但真的很爛嗎？我覺得還是要從長期投資的角度去看待這件事。

先看殖利率，目前股價18.85，配0.14的話換算年化殖利率仍高達8.9%，我不認為殖利率8.9%是很爛的數字，以高股息來說，只要殖利率有7%我就會繼續買。

以前金融股只有5%-6%時，我一樣用借貸存股的方式去套利，因此年化殖利率8.9%我認為還是很可以。

可能有人會說00929股價從21塊多一路跌到18塊多，但00929的組成都是科技股，股價起伏本來就會比穩健型的高股息要大，也就是說你在決定買進00929時，就該考慮到可能因為空頭，造成股價起伏較大的情況。

在多頭時都說要存股長投當個左側交易者，結果遇到下跌時就信心全無，這也是存股之所以違反人性的地方，要你在股價、股息表現都不如預期時還要持續買進，本來就是很考驗人性的一件事。

至於我，當然是趁著這波下跌繼續累積張數、壓低成本均價，秉持著本多終勝的精神，用股息現金流持續買進，反正現金流源源不絕，每個月我都有資金可以攤平壓成本。

如果覺得配很爛股息縮水了，我提供一個解法，那就是提高張數，讓股息領得一樣多或是超過之前的金額，因為強者從不會抱怨環境，他們只會想辦法解決問題。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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