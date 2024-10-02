小資族存款少還要資產配置？達人「不建議」：1類人建議債券佔比60%以上

「曾有讀者提問：目前本金不多，也要做資產配置嗎？」

資產配置是什麼？

資產配置是一種資產累積策略，是指股票、債券、黃金、現金等不同資產間的比例分配投資。資產間彼此互有影響，有強弱之分，隨著時間推移也會不同。

簡單來說，若手上有100萬，股票50萬、債券30萬、黃金10萬、現金10萬，根據投資目標及風險承受，來決定資金配比。

為什麼要做資產配置？

透過適當搭配，因應不同市場，避免有重大損失的風險，長期推動資產穩定成長。

（一般來說持有100%股票報酬最高，但考量風險及人性，多數人是很難做到的。）

這位讀者20幾歲還蠻年輕的，我的看法是每階段都有可專注的重點，大致有幾個方向：

1、剛進入職場頭幾年：尚未有1桶金

此時最需要充實自己能力與財商，衝刺本業，增加投資本金，此時風險承受也較強，我認為還不需要做資產配置，譬如投資本金50萬內，應該100%放在股票，創造更多的報酬。

2、成為職場中生代：已累積些本金

此時職場本職學能已有相當成熟程度，本業也趨於穩定，此時每人的目標與風險承受皆有不同，建議可根據自身狀況，開始做些資產配置，推進資產累積。

譬如投資本金200萬，若是積極型投資人，75%放在股票，也就是150萬，那就要衡量若是市場修正20、30%能否承受，若不行，就要降低比例。

3、成為職場資深代：本金部位大

此時需要考量的因素可能開始變多，可能是家庭、教育基金、退休規劃等，這階段一般希望以穩健為主，也由於本金部位大，多數會提高債券比例60%以上，不見得資產會爆發成長，但肯定是穩定成長。

隨著本金增加，根據投資目標、風險承受，來決定資產配置比例，而符合人性的配置是50/50，大家可斟酌計畫看看。

◎本文內容已獲小程故事授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。