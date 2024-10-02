00929配息0.14元又下降、股價也沒回升！ 小師傅「當初買進2原因」：主要投資00878

這次00929配發0.14元，配息又下降了，股價也一直沒有回升。相信持有00929的人對它的信心越來越少，甚至已經忘記當初為什麼買它了吧？那這邊講講我買進它的原因。

第一，我希望每月都有配息收入，這可以幫我負擔部分房貸和日常開銷。 第二，由於我的主要投資配置在00878（較分散於各行業），因此我想在ETF的配置中增加科技類股的比例。這就是我當初買它的兩個主要原因。

那現在配息降到0.14，我的感受是什麼呢？說實話，對我來說沒什麼感覺，也沒特別的影響。看到0.14，我心裡只覺得「喔，這樣啊」。

因為能配息5%到7%以上對我來說已經是滿足的，我從來不認為10%以上的配息是常態；前幾年高股息能達到5% 就已經非常不錯了，超過這個水平我就很開心。

所以我不會有過多期待，當股息回調自然也不會感到受傷害。

很多剛開始存股的人，可能還沒經歷過市場的空頭摧殘，所以只要碰到一點點變化，根本經不起考驗。這時候，如果你又一次重壓單筆00929，而不是把資金控管好，按紀律分批買進的話，你現在心裡一定很挫，想把它全部賣掉。

那這次剛好可以看一下，00929 股價上不去，配息又減少，你自己的心態是否可以接受這次的狀況。你現在需要明白的是，股價和股息都是浮動的，但我相信，最後只要長期持有，絕對不會輸的。

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