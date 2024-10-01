快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

長天期美債ETF 攻守兼備

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
長天期美債ETF近期表現
長天期美債ETF近期表現

2025年全球經濟前景仍有不確定因素，投信法人表示，預估中長天期投資等級債券商品仍有相對漲幅空間可期，建議布局長天期美債ETF，可掌握降息帶來的資本利得，也分散風險，可謂攻守兼備。

美降息步伐放緩，推升美十年公債殖利率止跌回彈，截至9月30日止，美十年公債殖利率攀至3.79%，將是繼9月聯準會確定降息2碼後，美債殖利率不跌反升，來到降息後的相對高點。投信法人表示，美債受降息預期反應在前，預估債券殖利率已大幅反應，受先前市場獲利賣壓影響，預估10月債市殖利率短線區間震盪。

新光投信固定收益團隊表示，第4季全球主要經濟迎來貨幣寬鬆政策，按聯準會最新點陣圖來看，預估2024年有降4碼空間，根據Bloomberg統計，過去美國降息循環通常歷史三至八年不等，現階段屬於降息循環剛啟動，等於先站在降息趨勢財的初升段上。

儘管2024年美國有機會降息4碼，但展望2025年至2026年間，當美國降息4碼後，未來降息循環下，長天期美國公司債指數，仍有約三成左右的價格漲幅。建議可趁殖利率來到相對高檔，選擇中長天期債券ETF先卡位高息機遇，接下來也進一步掌握資本利得。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，基於通膨壓力舒緩、聯準會如預期啟動降息，殖利率下行機會大有利公債表現，而在降息環境下，除了天期長可望受惠降息帶來的資本利得空間外，長天期美債之資產安全性高，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，以及因需求量大，市場流動性也相對充裕，被視為在市場環境仍不排除有波動干擾下，訴求穩健收益布局與兼顧風險考量之標的。建議投資人不妨適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間價差，也分散風險並順勢多掌握一穩健收益來源。

延伸閱讀

投等債飄香 國泰 00725B 10月17日除息

投等債 ETF 潛力強 00948B 掛牌一季即追募

00937B 最新配息公告 每股配發0.082元、10月22日除息

00725B預計配息0.685元、年化配息率約7%！ 利率會先上後下…債市甜蜜點再現

相關新聞

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

長天期美債ETF 攻守兼備

2025年全球經濟前景仍有不確定因素，投信法人表示，預估中長天期投資等級債券商品仍有相對漲幅空間可期，建議布局長天期美債...

投等債飄香 國泰 00725B 10月17日除息

隨著美國聯準會9月一口氣降息2碼啟動降息循環，加上美國公布最新8月個人消費支出指數 (PCE) 進一步證實美國通膨逐步降...

00929預估配息降至0.14元！單次配息率約0.74%

規模逼近2,800億元的復華台灣科技優息（00929）2024年10月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

00934除息交易日10/17 16日前買進並持有就能參加

搭上台股旺季行情列車，鎖定成分股具成長性的ETF準沒錯。2023年11月1日掛牌、2024年受益人數翻倍成長的中信成長高...

投等債 ETF 潛力強 00948B 掛牌一季即追募

美國正式啟動降息循環，債市多頭同步展開。中信優息投資級債（00948B）1日公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。