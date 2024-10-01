長天期美債ETF 攻守兼備

2025年全球經濟前景仍有不確定因素，投信法人表示，預估中長天期投資等級債券商品仍有相對漲幅空間可期，建議布局長天期美債ETF，可掌握降息帶來的資本利得，也分散風險，可謂攻守兼備。

美降息步伐放緩，推升美十年公債殖利率止跌回彈，截至9月30日止，美十年公債殖利率攀至3.79%，將是繼9月聯準會確定降息2碼後，美債殖利率不跌反升，來到降息後的相對高點。投信法人表示，美債受降息預期反應在前，預估債券殖利率已大幅反應，受先前市場獲利賣壓影響，預估10月債市殖利率短線區間震盪。

新光投信固定收益團隊表示，第4季全球主要經濟迎來貨幣寬鬆政策，按聯準會最新點陣圖來看，預估2024年有降4碼空間，根據Bloomberg統計，過去美國降息循環通常歷史三至八年不等，現階段屬於降息循環剛啟動，等於先站在降息趨勢財的初升段上。

儘管2024年美國有機會降息4碼，但展望2025年至2026年間，當美國降息4碼後，未來降息循環下，長天期美國公司債指數，仍有約三成左右的價格漲幅。建議可趁殖利率來到相對高檔，選擇中長天期債券ETF先卡位高息機遇，接下來也進一步掌握資本利得。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，基於通膨壓力舒緩、聯準會如預期啟動降息，殖利率下行機會大有利公債表現，而在降息環境下，除了天期長可望受惠降息帶來的資本利得空間外，長天期美債之資產安全性高，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，以及因需求量大，市場流動性也相對充裕，被視為在市場環境仍不排除有波動干擾下，訴求穩健收益布局與兼顧風險考量之標的。建議投資人不妨適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間價差，也分散風險並順勢多掌握一穩健收益來源。