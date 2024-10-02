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台灣散戶每年賠1880億？網曝「只有1投資」穩賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台灣散戶在股市賠錢。台股示意圖／聯合報系資料照
網友討論台灣散戶在股市賠錢。台股示意圖／聯合報系資料照

有媒體報導指出，台灣散戶每年因投資交易造成的損失，約占其總投資額的3.8％，台灣散戶在五年裡損失的總金額約為9400億新台幣，約合340億美元，等於每年的交易損失約68億美元。網友好奇「怎麼可能這麼少？身邊朋友都賠錢居多」。其他人直言「散戶當然是虧的，不然那些外資怎麼賺」，還有人表示，「只有買ETF才賺錢」。

台股1日反彈上漲，終場仍收在季線之上，收在22,390.39點，上漲165.85點，漲幅0.74%，成交量2,793.72億元，三大法人賣超134.9億元。

一名網友在論壇Dcard以「台灣散戶每年股市損失1880億」為題發文並分享新聞連結，媒體指出台灣散戶每年因投資交易占其總投資額的3.8％，每年的交易損失約68億美元，營業員甚至表示，僅有5%散戶能在股市中賺錢，多數都是長線投資者。他好奇，「真的假的怎麼可能有那麼少？身邊的親朋好友都賠錢居多！」

其他人留言「散戶今天把960買到溢價20%，前面大盤低檔不追，偏要兩萬三了才大買千億，台積八百不買，偏要一千才大買，散戶被稱為傻子錢不是沒道理的」、「台股不是走了好久的大多頭嗎？怎麼才5%賺錢」、「不太信耶，股市是難在大賺，長期要賠錢是真的很難，但如果是當賭博在玩，當然是賠錢機率高，畢竟券商跟政府都會抽水錢」。

還有人留言「ETF才有賺錢，其他都是虧錢較多，有賺錢超過五成已是不錯的成績，通常投資都2-3成有賺錢而已，但接下來ETF一定會是搖錢樹，務必小心」、「所以說跟散戶對做勝率八成」、「散戶都買ETF，抱團取暖。很難輸錢」、「買ETF放長要虧很難吧，我也是自從買ETF放長一年後損益轉正，今年更是漲了約25%」。

Dcard ETF 台股

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