0050該定期獲利了結或丟著不管？網曝1關鍵：006208放著更適合新手

股市投資操作方式百百種，每個人偏好的做法都不一樣，所面臨的風險也不一，有投資小白好奇，定期定額存股ETF應該要定期獲利了結，亦或是無論漲跌都持續長線投入。有內行人建議，新手應從長線投資開始，否則即使獲利了解拿到報酬，也無從繼續創造利潤。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名股市小白，近期打算開始定期定額買進ETF，也問了身邊朋友的投資方式，發現有兩種做法。第一，定期定額0050，每月初及月底都扣款3000元，存股幾個月後若有獲利，就賣掉庫存獲利了解，避免股票大跌時虧損更多。

第二，每月投入6000元定期定額006208，不管股市震盪，除非有緊急情況需要用錢，否則就持續長期投資，預計等到十年以上才可能使用這筆投資，畢竟台股大盤長期走勢向上，因此不可能虧損。該網友好奇，「兩種聽起來都蠻有他們的道理的，請問哪種方式比較適合小資慢慢存股呢？」

其他人留言「一般來說是2啦，但是只有6000我推薦投資自己，6000在30年後也滾不出夠退休的金額」、「你可以仔細想想1的做法，會發現每月都3000*2，獲利了結後，手上有一筆錢但還是每月3000*2，等於手上有閒置資金在，這樣如何繼續創造利潤？我覺得可以先從2開始，等你能判斷什麼時候是高點低點，再開始主動的獲利了結或是加碼，如果都不會也沒差，就一直定期定額下去，需要用錢再賣出」。

還有人說「我自己原本是打算2，但後來發現自己真的太有時間，真的會每天盯股市，後來變得有點像1。但我是會一直不停的拿利息去投更多的那種人，當然2也是有在做」、「第一要怎麼預判大跌，哪知道跌多底，不如每個月閒錢定期投入，每年配的股息留著，等股市大跌分批買進降低成本」。