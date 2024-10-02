他買00919、00929虧7萬...想賣掉換投006208！網酸心態錯誤反推00713

ETF適合十年以上的長線投資，若是因為短期內的波動而出場，可能反而使報酬率下降且風險提高。有網友投資高股息ETF 00929、00919，在七月遭遇股災時股價大跌，導致他從賺錢變虧錢，如今雖大盤持續漲回，但兩檔標的股價仍然沒有回到原本的水位，他考慮賣出這兩支改買006208。其他人卻酸他，「高股息ETF帳面虧7萬多元就受不了，該練習的是投資心態」，有人建議他資金全投00713、006208。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年五月開始進入股市投資ETF，買進006208、00919、00929，高股息、市值型資金各佔一半，六月因為00919、00929大漲，讓他賺了股息又賺價差，因此他資金沒有持續投進006208，反而繼續買進00919、00929。

該網友遇到七月底的股災後，00919、00929在短短幾天內從賺轉虧，他當時先賣出有賺錢的006208，00919、00929依然保留，如今大盤已漲回，唯獨00919、00929股價沒有什麼變化，他很擔心，若是又遇到股災，00919、00929會不會再跌更低，因此考慮賣出00919、00929，待大盤下修再買進006208。他也貼出投資明細，目前虧損約7萬元。

其他人留言「00929成分股的股價漲不起來，當然00929的股價就會趴著不動啊，00919也一樣」、「不用賣，之後的股息改投市值就好」、「全部006208或可考慮0057就好」、「股市現在不會修正了，當然買市值型」、「你的持有成本太高，除息前好一陣子都在24以上，你卻買在26，你可以趁此時加碼攤平，盡量降至25」、「006208不要因為它跌了你就賣掉，反而它跌了你更要加倍投入」。

有人建議「ETF可用無限銀彈，生命周期投資法硬凹回來。凹回來再改投006208。唯有大盤巿值型指數化ETF，可以買買買，不要賣，買到退休再考慮4％退休提領法則，還有高股息ETF帳面虧7萬多元就受不了，該練習的是投資心態。改變思維。無限攤平，買到股價帳面回升後再出清改投巿值型ETF006208。」

「當眾人叫你大砍00929，自己要有判斷力，因為它是八大長老的重倉股，政府護盤的護國神山之一，此外剛宣布調整ETF持股權重比例，再來外資正持續回補倉位中，回到20元以上是早晚，很容易用ETF無限攤平法凹回來，個股無法用攤平法，但這檔是幾千億的ETF，可以採用無限攤平、生命周期法攤平」。