投等債 ETF 潛力強 00948B 掛牌一季即追募

美國正式啟動降息循環，債市多頭同步展開。中信優息投資級債（00948B）1日公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為10月17日，10月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為11月12日。投資人可趁勢買進投資等級債券ETF，掌握債市多頭行情。

00948B為首檔小資價（發行價一股10元）的月配債券ETF，於美國聯準會醞釀降息前掛牌上市。根據集保數據，自今年6月12日掛牌後，規模在14個交易日即攻上百億元，截至9月30日已突破200億元，中國信託投信立即進行首次追募200億元獲准；受益人數也從25,839人攀升至49,005人，接近翻倍成長，成為最受投資人青睞的債券ETF之一。

00948B經理人呂紹儀指出，美國正式展開降息循環，年底可望再降息2碼；而根據點陣圖顯示，到明年底，聯準會預計還會再降息4碼、2026年再降息2碼。終極目標降至3%，貼近中性利率。聯準會主席鮑爾在FOMC會後強調，聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場，也提振投資人對美國經濟實現軟著陸的信心。

呂紹儀認為，觀察此次鮑爾會後發言，雖然聯準會一舉降息2碼，但預防性降息的成分較大，主要還是避免經濟衰退所做的風險管理，且相較於疫情前，目前市場資金仍多，需要有合適的地方停泊，因此投資人仍適合股債配置。即便此次降息2碼是衰退前奏，投資公債與高信評的公司債，也能避免信用利差走擴，降低信用風險。

呂紹儀指出，長天期債券利率敏感度高，於降息循環期間表現最為出色，其中高評級公司債因有信用風險溢酬，利率較公債高，收益也優於公債。建議投資人可適度調整資產配置，利用降息循環初期布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。