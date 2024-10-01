00937B 最新配息公告 每股配發0.082元、10月22日除息

聯準會睽違四年終於在9月會議上正式啟動降息循環，首次降息幅度為兩碼，債市投資前景可期，也令債券ETF買氣居高不墜，根據投信投顧公會與投信網站所公告的資訊顯示，今年來人氣與買氣皆旺、投資等級債ETF中規模最大與受益人數最多的群益ESG投等債20+ETF（00937B）公布最新配息資訊，預估每股配發金額為0.082元，除息日10月22日，想參與領息的投資人，最晚要在10月21日買進，收益分配發放日則訂在11月12日。

財富管理專表示，今年來債券ETF買氣爆棚，除了既有的債券ETF受惠於降息預期而吸引資金關注，截至9月底止，今年來更有8檔新的債券ETF掛牌搶市，根據集保中心與CMoney最新統計數據，整體債券ETF(不含槓反型)受益人數連七周遞增，最新數據顯示已突破193萬人大關，為193萬2,132人，規模站上2.93兆元。若就單檔產品來看，今年來以00937B最受歡迎，年至今規模增加近1,986億元來到近2,256億元，受益人數增加21.3萬人來到32.1萬人，增加的金額與人數都是所有債券ETF中最高。

財富管理專家進一步指出，00937B能獲得市場熱切關注，在於其產品特性符合投資人所需，00937B成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，資產品質無虞，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，且長天期券於降息循環下，潛在資本利得可期，故在資產品質、收益優勢、潛在資本利得契機兼具之下，吸引投資大眾目光。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，美國近期公布的經濟數據顯示景氣及通膨皆放緩，基於利率與經濟風險趨向平衡，但仍須預防邁向衰退，因此歐美央行貨幣政策皆朝寬鬆方向，對於存續期間較長之投資等級債相對受惠，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債仍具吸引力，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。