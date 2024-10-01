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00725B預計配息0.685元、年化配息率約7%！ 利率會先上後下…債市甜蜜點再現

聯合新聞網／ 綜合報導
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照
​台股示意圖。​ 聯合報系資料照

隨著聯準會9月一口氣降息2碼啟動降息循環，加上美國公布最新8月個人消費支出指數（PCE）進一步證實美國通膨逐步降溫，提升市場對11月再降息的信心；根據9月份美銀美林經理人調查報告，有79%的經理人認為目前經濟將實現軟著陸，對景氣持續看好，此時不買債，更待何時？國泰投信分析，過去預防性降息周期經驗，觀察在降息循環啟動後，利率會先上後下，此時債市甜蜜點再現，在部位上可加重收益水準較高的投資等級債比重，同時待利率持續下探，投等債會更香。

國泰投資級公司債（00725B），本次預計每單位配息0.685元，以今日（10/01）的收盤價39.02元計算，年化配息率約7%。刷新00725B成立以來配息新高。

基金將在10/17除息，存債族只要10/16之前申購，便能參與本次配息，11/12有望先享息收，待降息循環利率逐步下探，有機會再享資本利得！

00725B經理人李育齡表示，觀察2019年聯準會啟動預防性降息時，投等債表現在降息循環啟動後3個月、6個月以及1年的報酬率，會隨時間越長有越來越高的趨勢，依序從5.0%成長到10.6%，1年則有16.5%，各時間區段表現皆優於非投等債，顯見投等債更能捕捉債市利多行情！

李育齡補充，今年以來多個成熟國家已進入降息循環，包含美國、英國、加拿大以及歐洲等到明年中都還有降息機會，長天期的債券殖利率有機會持續引導下降，00725B平均存續期間逾12年，到期殖利率約5.63%，投資標的鎖定有望持續降息的成熟國家債券，適合投資人長抱。

00725B國泰投資級公司債 債券ETF 聯準會 降息

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