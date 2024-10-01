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股市震盪1天跌掉1個月漲幅...存股人淡定加碼正二：漲跌跟呼吸一樣平常
＊原文時間為9月30日。
手上有股票，心中無股價
9月大盤持續震盪，今日收跌近600點，幾乎把9月漲幅吐回，打回一個月前的原形。
如果很在意漲跌，可能就會認為做白工：而對身為存股人的我而言，漲跌就像呼吸一樣稀鬆平常，而股利的入袋，則有份安心的自在感，投資越簡單，生活越純粹。
00631L已是持續買進的重心
每個月確定有穩定股利後，開始思考讓資產加快長大的方式，我選擇切入波動大的槓桿型ETF，買進方式很簡單：見紅小買、見綠快買、跌破成本大買。
感謝過去存股基本功，即使持有波動大的標的，曾經歷跌停-20%，也是敲進買單，著眼長期目標。
質押150萬實驗即將滿半年
4月開始的質押實驗，在接下來的10月就要滿半年了，在學會這樣的槓桿工具後，只要操作得當，資金運用會更彈性，報酬也有機會再進化。
待整理完數據後，再跟大家分享半年小結。
今年即將進入Q4，你想替自己的2024年留下什麼樣的註解？還有3個月，好好計畫一下，也能很不一樣。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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