0056配息1.07元、維持高峰！達人分析「便宜價」：現在買進年化殖利率有10%

每年3、6、9、12月看到凱基投信發行的凱基優選高股息30（00915）超級恐怖的殖利率，加上其績效完全不輸大盤的表現，在台股8月大跌時還能挺住！完完全全不愧對「高息」、「低波」的名號！而如今，凱基投信將推出另一檔00915的親弟弟凱基優選30（00938）。

2024-10-01 13:28