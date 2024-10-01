0056配息1.07元、維持高峰！達人分析「便宜價」：現在買進年化殖利率有10%
元大高股息（0056）公布2024第四季配息1.07元／股，持續新高！
0056保管銀行為「中國信託」，將配息帳戶變更成中信，即可省下跨行匯費。
元大投信公布0056今年第4次收益分配公告，配息金額維持新高！
0056配息資訊
每單位分配金額：新臺幣1.07元
最後申購日：113年10月16日
除息交易日：113年10月17日
預定發放日：113年11月12日
0056數據資訊
以9月30日收盤價38.66元推算，單次殖利率為2.76%，年化殖利率為11.07%，近1年漲幅率為10.27%，近1年報酬率為21.92%。
雷龍慢說
0056今天公布第四季配息，金額為1.07元跟上季一樣。
由於現今股價較低，所以年化殖利率相對高，甚至衝破11%，想參與除息的投資人，在10月16日前股價42.8元以下買進，年化殖利率都會有10%以上。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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