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0056配息1.07元、維持高峰！達人分析「便宜價」：現在買進年化殖利率有10%

聯合新聞網／ 雷龍慢步
0056配息維持高峰。股市示意圖／中央社
0056配息維持高峰。股市示意圖／中央社

元大高股息（0056）公布2024第四季配息1.07元／股，持續新高！

0056保管銀行為「中國信託」，將配息帳戶變更成中信，即可省下跨行匯費。

元大投信公布0056今年第4次收益分配公告，配息金額維持新高！

0056配息資訊

每單位分配金額：新臺幣1.07元

最後申購日：113年10月16日

除息交易日：113年10月17日

預定發放日：113年11月12日

0056數據資訊

以9月30日收盤價38.66元推算，單次殖利率為2.76%，年化殖利率為11.07%，近1年漲幅率為10.27%，近1年報酬率為21.92%。

雷龍慢說

0056今天公布第四季配息，金額為1.07元跟上季一樣。

由於現今股價較低，所以年化殖利率相對高，甚至衝破11%，想參與除息的投資人，在10月16日前股價42.8元以下買進，年化殖利率都會有10%以上。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲雷龍慢步授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 配息 除息

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