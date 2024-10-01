00938回測績效驚達1144%！跟哥哥00915搭既領息還賺價差？稀飯：1類人不適合

每年3、6、9、12月看到凱基投信發行的凱基優選高股息30（00915）超級恐怖的殖利率，加上其績效完全不輸大盤的表現，在台股8月大跌時還能挺住！完完全全不愧對「高息」、「低波」的名號！而如今，凱基投信將推出另一檔00915的親弟弟凱基優選30（00938）。

這檔主打走出自己的道路，超越市值型、高股息ETF，官網回測的績效更是驚訝到不少投資人！00938真的有這樣的能耐嗎？能夠超越哥哥00915的表現嗎？跟著稀飯全面瞭解凱基優選30（00938）。

基本資料

00938將於2024年10月2日開放申購至同月7日，並預計於同月23日掛牌上市，發行價格為15元。 00938以追蹤「臺灣優選多因子30指數」，成分股檔數共30檔，風險報酬等級為RR4。 00938屬於季配息的股票型ETF，於每年2、5、8、11月月中除息。 00938的保管銀行為第一銀行，每年的經理費為0.30~0.40%，視規模而有級距式調整，保管費則為0.035%。

選股邏輯

00938以完全被動法追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數（簡稱：臺灣優選多因子30指數）」，從台灣上市、上櫃公司股票中，經由流動性檢驗，再根據市值市值篩選、獲利能力、財務品質及下行風險進行篩選，最後使用投資價值或規模分數進行排序。

每年審核2次成分股，根據市場變化調整成分及權重，反映市場狀況。

產業分布及前十大持股

00938的追蹤指數經過嚴格的選股流程，截至今年8月31日，30檔成分股產業以金融股為核心，占比54.24%，其次為電子類股，占比39.74%，傳產占4.23%，最後，其他產業占 1.78%。

目前00938的前10大成分股依序為鴻海（2317）、富邦金（2881）、聯電（2303）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、元大金（2885）、第一金（2892）、永豐金（2890）、開發金（2883）及華南金（2880）。前十大成分股加權占整體約83.20%。

以目前的組成來看，鴻海的持股比例特別高，高達28.3％，稀飯認為這是需要注意的！雖說今年上半年鴻海的表現確實亮眼，但持股比例太高，受到其的影響也會很劇烈！

另外，前十大持股中，8檔皆為金融股，今年金融股的表現確實也很不錯，尤其是富邦金、中信金、永豐金、開發金今年以來皆有20% 以上的績效表現，配息也很大方！

目前成分股集中度過高，下半年度的調整中，稀飯估計會剔除部分金融股，轉向投資電子股，所以不能因為目前持股金融股比例高這一點就做下投資決定呦！

配息機制說明

00938為季配息的股票型ETF，於每年2、5、8、11月首次收益評價為成立後的120日以後的月底，跟00915搭配起來還蠻不錯的！（話說凱基還有打算出一檔 1、4、7、10配息的ETF嗎XDD）

而00938並非訴求「高股息」，投信目前也未公開其回測數據。00938更注重股價的成長，進而賺取資本利得。接下來，就跟稀飯了解00938過往的指數績效。

股價走勢圖

根據投信的資料顯示，00938的追蹤指數從2007年5月31日到2024年8月31日的數據回測，17年的時間，其指數績效來到1,144%，遠勝於臺灣加權指數、臺灣高息指數的427%及349%。

而這段時間剛好經歷了6次台股多頭及5次台股空頭，歷經多空考驗，股價又會漲，也很抗跌！

上述資料是基於投信的回測，我們直接比較從追蹤指數的基準日計算的數據。

00938的表現跟哥哥00915差距不大，報酬接近85%，雖然小輸哥哥，但贏大盤，能打出這樣的成績真的強！（但稀飯提醒，近一年績效是輸給大盤的哦！）

話說，如果從00939成立的4月1日開始計算其績效，持有到9月是正報酬的哦！所以跟00939、00940同時期推出的話，00938也是很強。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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