00922買一張2萬多塊、就領息1千…市值型ETF還有望賺資本利得！ 專家：第四季慶祝行情

強颱山陀兒來襲，將為台灣帶來大量豪雨，昨日台股也吹強風，終場暴跌598點，國泰台灣領袖50（00922）就如同雨後彩虹，昨天第一階段預估配息出爐，為投資人帶來了保護傘，本次每單位配息1元，年化配息率達9.22%，創下歷史新高，讓不少股民直呼「太香了吧」，紛紛加碼進場，周一成交量破萬張，理財達人知美更在臉書發文大讚「00922是市值+高股息雙享」。

投資ETF早已是全民運動，回顧9月ETF市場，台股ETF最新(9/27)總受益人數達9,671,294人，較上月增加265,577人，ETF專家認為，尤其第四季迎接節慶行情，台股整體表現樂觀，隨著基本面逐漸復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率，分別達36.7%及15.5%，適合投資人趁勢加碼市值型ETF。

觀察市值型ETF今年以來的報酬，都有好成績，國泰00922以及群益00923兩檔超過四成，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）報酬率也不錯，但0050和006208一張動輒六位數，讓不少小資族下不了手，轉而將資金投入人氣親民版市值型ETF國泰00922，一張只要兩萬元，10/16之前買進還能參加配息，一張領息1000元。

投資達人分析，00922之所以深受投資人喜愛，是因為選股邏輯緊追趨勢，根據彭博行業研究指出，生成式AI軟體銷售額到2032年，可望達到3,180億美元，年複合成長率高達59%，而00922的成分當中，半導體及電腦週邊設備類股，占比超過一半，此外，00922重視分散投資風險，成分股也跨足金融、傳產等重量級產業，皆為具成長性的龍頭企業。

雖然國內碳權交易因颱風延期到10月底上路，但低碳轉型這條路勢在必行，之後碳交易起跑後，勢必會影響到企業營收表現，讓格外注重成分股在產業內低碳轉型表現的00922，吸引了許多關注減碳、環境議題的年輕族群，深獲市場青睞。