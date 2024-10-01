相比00919和00713…00915的性價比竟最高！專家用「這數據」看CP值

目前市場上最多人討論的高股息ETF「00919、00713、00915」，因為有穩定的現金流、而且殖利率都在10~12%，成為許多投資人嚮往的投資標的。

而00919、00713、00915的配息月份皆為3、6、9、12月份，與00878、0056搭配可以達成黃金月月配，所以這三檔的CP值也是許多股友想了解的。

那如果是小資族只能擇1~2檔ETF進行投資，哪一檔ETFCP值比較高呢？

今天杉本針對三檔季配高股息ETF進行分析：00915、00713、00919。

基金規模的大小，決定市場投資人的簇擁程度，通常也伴隨發行的時間增加，規模也慢慢增加。

目前這三檔ETF的規模為：

凱基優選高股息30（00915）：227億元 元大台灣高息低波（00713）：940億元 群益台灣精選高息（00919）：2486億元

目前00915基金規模還有很大的成長空間，00919則已經成為許多投資人的標的，所以基金規模相對大很多。

如果今天我們想長期投資ETF，則這三檔的配息年化報酬率，就可以是我們判別目前CP值的選法之一。

杉本以目前配息來進行計算：

凱基優選高股息30（00915）：每季配息0.82元 元大台灣高息低波（00713）：每季配息1.50元 群益台灣精選高息（00919）：每季配息0.72元

目前這三檔高股息ETF股價為：

凱基優選高股息30（00915）：26.83元 元大台灣高息低波（00713）：57.40元 群益台灣精選高息（00919）：24.09元

則我們可以得到目前這三檔ETF的年化報酬率：

凱基優選高股息30（00915）：12.22% 元大台灣高息低波（00713）：10.40% 群益台灣精選高息（00919）：11.95%

以殖利率來評估目前CP值的話 :

排名第一：凱基優選高股息30（00915） 排名第二：群益台灣精選高息（00919） 排名第三：元大台灣高息低波（00713）

小本們當然也可以投資兩檔以上來分散風險，ETF選擇後，就是開心領息、專注本業，提高收入後，再把金額投入，慢慢將資產增加。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。