天花板來了？ETF受益人數止步連30周創新高 11檔例外
台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8129人來到980萬4366人。
儘管整體63檔台股ETF受益人數暫停增加，但仍有11檔受益人數成長，包括：00919、00915、00713、0056、00930、0051、00943、00932、00676R、006204、006201。其中，00919周增加10347人最多，00916周增加4020人居次，周增加第三名是00713，增加2520人；其餘周增加人數在千人以下。
00919基金經理人謝明志表示，雖然9月30日台股大盤大跌598點，不過，目前基本面及資金面均有利於台股，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。
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