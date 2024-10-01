快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

天花板來了？ETF受益人數止步連30周創新高 11檔例外

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股ETF人數中止連30周創新高。圖／本報系資料照片
台股ETF人數中止連30周創新高。圖／本報系資料照片

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8129人來到980萬4366人。

儘管整體63檔台股ETF受益人數暫停增加，但仍有11檔受益人數成長，包括：00919、00915、00713、0056、00930、0051、00943、00932、00676R、006204、006201。其中，00919周增加10347人最多，00916周增加4020人居次，周增加第三名是00713，增加2520人；其餘周增加人數在千人以下。

00919基金經理人謝明志表示，雖然9月30日台股大盤大跌598點，不過，目前基本面及資金面均有利於台股，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。

近一周受益人數增加的11檔台股ETF。資料來源／CMoney
近一周受益人數增加的11檔台股ETF。資料來源／CMoney

ETF 台股

延伸閱讀

台股ETF受益人終止創高 這檔連四周創高奪人氣王

道瓊創高費半下跌 法人：台股看電子股資金動向

台積電股價跳水…跌出千金俱樂部 台股大逃殺

證交所：台股拚全球市值十強 創新板五年內衝100家

相關新聞

0056維持配1.07元…非常好的結果！ 存股哥：兩季股息就超越過去「年配」

0056公告本季預計配息1.07與上季持平，以9/30收盤價38.66計，單季殖利率2.76%、年化殖利率11.04%，我在9月初時預估配1.12，雖然第一階段沒猜中，但我覺得還是很有機會。

00922預計配息1元！ 達人「大盤崩跌時進場」：有買20送1的感覺

00922是市值型ETF，台積電持股占比約32.5%（不用擔心佔比太高）。

0056配息1.07元、年殖利率9.38%！達人讚「寶刀未老」：好標的只需抱緊別換

這次0056持續高水準配息，今年四季共配了3.63元，創下0056上市以來新高，看來老大哥仍是寶刀未老啊！

00929配息小失望...但5天就填息！達人分析合理甜甜價：殖利率維持水準可買入

復華台灣科技優息（00929）公佈9月配息0.16元現金股利，雖然配息不如預期，但是目前已經完成填息了，只花5天就填息完畢!

00882僅五天噴漲了15％…這檔接下來何去何從？ 雪球：港股估值相對其他市場極低

00882應該算是與大陸和香港股票掛鉤的ETF裡面，最受台灣投資人歡迎的一檔。

00919、00878、00936他皆買在「相對高點」！ 血淚經歷總結投資三大原則

ETF儼然已成為台灣的投資大勢，投資人可省去看盤的心力與時間，作為長期投資而言風險也相對更低。有網友總結選擇ETF三大原則，包括買舊不買新、溢價不要買、可投資新募集的ETF趁溢價賺價差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。