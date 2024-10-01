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00922預計配息1元！ 達人「大盤崩跌時進場」：有買20送1的感覺
8/5台股大崩跌這一天財經雪倫進場買了15張00922
8/6再追買5張
合計20張
持有成本19.22元
獲利12.3%
今（30日）天宣告配息1元，以財經雪倫持有成本換算這一次的半年殖利率是5.2%！
00922是市值型ETF，台積電持股占比約32.5%（不用擔心佔比太高）。
投資市值型ETF主要是為了它的資本利得，我不會過度期待股息。
這次雪倫大約可以拿到2萬元的股息，選擇再投入大約可以再買到一張，換個角度想好像買20送一的概念！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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