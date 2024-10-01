0056配息1.07元、年殖利率9.38%！達人讚「寶刀未老」：好標的只需抱緊別換

元大高股息（0056）2024年Q4配1.07元

除息日：10月17日 發錢日：11月12日 今年全部季配均已開出：Q1配0.7元／Q2配0.79元／Q3配1.07元／Q4配1.07元，合計配3.63元。

以今日收盤價為38.66元，年殖利率約3.63÷38.66×100%=9.38%

友情提醒

這次0056持續高水準配息，今年四季共配了3.63元，創下0056上市以來新高，看來老大哥仍是寶刀未老啊！

雖然上市年資已久，但懂得因應市場競爭而檢討修改，與時俱進，和市面上眾多高股息ETF相比，毫不遜色。

市面上ETF檔數眾多，新的ETF不一定好，舊的ETF也不見得差。

其實標的只要沒有變差，持續抱緊領息即可，不必朝三暮四，成日追逐、更換績效「可能」更好的標的，將未來寄託在未知的變數之上，不僅徒增交易成本，也多了不必要的時間浪費。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲小車 x 存股實驗授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。