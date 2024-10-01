快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

0056配息1.07元、年殖利率9.38%！達人讚「寶刀未老」：好標的只需抱緊別換

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
0056「寶刀未老」配息1.07元。台股示意圖／中央社
0056「寶刀未老」配息1.07元。台股示意圖／中央社

元大高股息（0056）2024年Q4配1.07元

除息日：10月17日

發錢日：11月12日

今年全部季配均已開出：Q1配0.7元／Q2配0.79元／Q3配1.07元／Q4配1.07元，合計配3.63元。

以今日收盤價為38.66元，年殖利率約3.63÷38.66×100%=9.38%

友情提醒

這次0056持續高水準配息，今年四季共配了3.63元，創下0056上市以來新高，看來老大哥仍是寶刀未老啊！

雖然上市年資已久，但懂得因應市場競爭而檢討修改，與時俱進，和市面上眾多高股息ETF相比，毫不遜色。

市面上ETF檔數眾多，新的ETF不一定好，舊的ETF也不見得差。

其實標的只要沒有變差，持續抱緊領息即可，不必朝三暮四，成日追逐、更換績效「可能」更好的標的，將未來寄託在未知的變數之上，不僅徒增交易成本，也多了不必要的時間浪費。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲小車 x 存股實驗授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 配息

延伸閱讀

00929配息小失望...但5天就填息！達人分析合理甜甜價：殖利率維持水準可買入

60歲退休領年金到74歲就賺了？投資達人指盲點：錢會縮水、120萬剩84萬

00919、00878、00936他皆買在「相對高點」！ 血淚經歷總結投資三大原則

0056、00922、00933B...多檔熱門10月除息ETF一次看！市值型新黑馬竄出

相關新聞

00922預計配息1元！ 達人「大盤崩跌時進場」：有買20送1的感覺

00922是市值型ETF，台積電持股占比約32.5%（不用擔心佔比太高）。

0056配息1.07元、年殖利率9.38%！達人讚「寶刀未老」：好標的只需抱緊別換

這次0056持續高水準配息，今年四季共配了3.63元，創下0056上市以來新高，看來老大哥仍是寶刀未老啊！

00929配息小失望...但5天就填息！達人分析合理甜甜價：殖利率維持水準可買入

復華台灣科技優息（00929）公佈9月配息0.16元現金股利，雖然配息不如預期，但是目前已經完成填息了，只花5天就填息完畢!

00882僅五天噴漲了15％…這檔接下來何去何從？ 雪球：港股估值相對其他市場極低

00882應該算是與大陸和香港股票掛鉤的ETF裡面，最受台灣投資人歡迎的一檔。

00919、00878、00936他皆買在「相對高點」！ 血淚經歷總結投資三大原則

ETF儼然已成為台灣的投資大勢，投資人可省去看盤的心力與時間，作為長期投資而言風險也相對更低。有網友總結選擇ETF三大原則，包括買舊不買新、溢價不要買、可投資新募集的ETF趁溢價賺價差。

00922今年報酬贏00923…預估配息1元！ 棒棒：我有15張採不定期不定額買進

00922被我歸類在市值型的ETF，主要是追求成長，今年以來的報酬有30.85%，贏過它的死對頭00923的27.44%；但若與0050相比，0050還是比較厲害，畢竟0050的台積電占比太大了，績效當然突出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。