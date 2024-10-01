0056維持配1.07元…非常好的結果！ 存股哥：兩季股息就超越過去「年配」

0056公告本季預計配息1.07與上季持平，以9/30收盤價38.66計，單季殖利率2.76%、年化殖利率11.04%，我在9月初時預估配1.12，雖然第一階段沒猜中，但我覺得還是很有機會。

因為今年四月時0056也曾經公告加碼配息從0.73提升到0.79，只要股價持續提升，為了維持年化殖利率11%的水準，那再次加碼也不是沒有可能的。

另外我看了一下自己在9/9寫的那篇文章，當時56的收益平準金是5.28，9/30的收益平準金一樣是5.28，但是資本平準金從7.22提升到8.04，整整多了0.82元，要從這0.82元多拿個0.05來加碼，好像也不是太困難的事。

我在想投信在公告股息時可能已經擬定好幾個版本了，以0056為例可能37塊一個版本、38塊一個版本、39塊又是一個版本，總之要盡可能滿足年化殖利率11%就是了。

但就算最後維持配1.07，也是非常好的結果，年化殖利率超過10%已經非常高了，而且56現在是配兩季就超越過去還在年配時的整年度配息，完全沒毛病，沒什麼好挑剔的，至於會不會加碼，那就拭目以待嘍。

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