台股ETF受益人數週減3.8萬人 中止連30週創高

台股加權指數上週上漲663點，外資大舉買超逾新台幣千億元，但台股ETF受益人數不升反降。根據集保結算所截至9月27日最新統計，63檔台股ETF總受益人數980萬4366人，較前一週減少3萬8129人，中止連30週創新高。

台股ETF市場火熱，今年以來受益人數持續攀升，已連續30週創新高，準備挑戰千萬大關之際，上週人數意外下滑。

投信業者觀察，上週外資大買台股1027.35億元，推升台股重新站上季線，並回補8月初股災留下的跳空缺口約22642點，惟台股ETF受益人數下滑，顯示可能有部分投資人解套下車。

進一步觀察，上週還是有11檔台股ETF受益人數成長，其中群益台灣精選高息（00919）增加1.03萬人，連4週為受益人數增加最多的台股ETF，最新受益人數達到98萬569人，有機會繼國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）之後，成為第3檔受益人數突破百萬的台股ETF。

除了00919外，上週新增受益人數超過千人的台股ETF還包括凱基優選高股息30（00915）新增4020人，和元大台灣高息低波（00713）新增2520人。前3名清一色為高股息ETF。