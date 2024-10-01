台股ETF受益人終止創高 這檔連四周創高奪人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少38,129人來到980萬4,366人。進一步觀察近一周受益人數單檔表現，僅11檔受益人數是呈成長的，其中超過萬人的僅群益台灣精選高息ETF（00919），受益人周增10,347人蟬聯台股ETF受益人4周人氣王。

據了解，00919第六次配息在短短5個交易日就完成填息，由於配息金額0.72元創下新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今在5天就填息，也讓投資人對其刮目相看，並期待後續表現。

市場法人表示，00919持續穩定的階梯式向上配息政策深受存股族的喜愛，其追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，雖然9月30日台股大盤大跌598.25點，不過，台股在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。近日股價下降，可以讓存股族以及逢低進場加碼買進的籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。