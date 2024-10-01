00929配息小失望...但5天就填息！達人分析合理甜甜價：殖利率維持水準可買入
復華台灣科技優息（00929）公佈9月配息0.16元現金股利，雖然配息不如預期，但是目前已經完成填息了，只花5天就填息完畢!
以目前股價19.2元，年化殖利率達10%，整體殖利率維持一定水準。
杉本預估每月配息0.16元，想要每月加薪1萬元，共需買入63張00929，成本約為121萬元。
想要每月加薪2萬元，共需買入126張00929，成本約為242萬元。
想要每月加薪3萬元，共需買入188張00929，成本約為361萬元。
00929能夠維持高殖利率的原因在於選股邏輯：會將連續3年有賺錢的公司納入、並剔除景氣循環股，以及配發股利變動太大的類股。
杉本認為19.2塊相對於發行價15元，距離基期不遠，且穩定配息。
接著我們來判定00929便宜價、合理價、昂貴價。
目前00929股價19.2元，便宜價、合理價、昂貴價，分別為18.9元、22.4元以及25.7元。
目前00929股價落在便宜至合理價區間。
便宜、合理、昂貴價，是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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