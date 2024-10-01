00929配息小失望...但5天就填息！達人分析合理甜甜價：殖利率維持水準可買入

00922被我歸類在市值型的ETF，主要是追求成長，今年以來的報酬有30.85%，贏過它的死對頭00923的27.44%；但若與0050相比，0050還是比較厲害，畢竟0050的台積電占比太大了，績效當然突出。

2024-10-01 08:21