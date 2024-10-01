00882僅五天噴漲了15％…這檔接下來何去何從？ 雪球：港股估值相對其他市場極低

2024年10月1日至10月7日，A股市逢大陸長假，將休息好一段時間...不過別擔心，港股沒有休息那麼多天，只有十一當天休市。

雪大沒有投資港股，也沒有投資台股ETF裡面與港股相關的標的，不過對於港股的研究，肯定還是比一般台灣投資人來個更深刻一些。

00882應該算是與大陸和香港股票掛鉤的ETF裡面，最受台灣投資人歡迎的一檔。

這波A股港股大暴走，00882當然沒有落下，短短五天就噴了15%！

有網友私信我: 請問這檔接下來何去何從？

我不是神仙，無法預測漲跌。

倒是可以藉由這個機會，分享一下最近研究港股的一些心得感悟。

目前，港股上市公司大約有2624家，上市公司數量和總市值大約都是A股的一半。

由於港股裡面，大陸企業市值占比超過70%，並且很多上市公司的主要業務都集中在內地，因此港股的表現也在一定程度上表徵了大陸的經濟狀況。

不過，港股的參與者主要是外資，更易受到海外流動性和風險偏好影響，因此雖然都大陸經濟影響，但港股常常演繹出與A股不同的走勢。

過去我們經常看到某些階段港股更強、某些階段A股更強。

若要說現階段港股最顯著的特徵（其實A股也是），那就是估值（相對而言）極低。

雖然近幾年網路上總有人說港股低估或許可以布局，但是港股的估值依舊下行，一直沒有個底。

不過拉長觀察近20年恒生指數的估值變化，每次估值到了8倍左右，就接近底部了。

這次跌的更深一些，2022大陸疫情最嚴峻的時候，曾最低跌到PE七倍左右，再看看恒生AH溢價指數，主要展示了大陸和香港大盤價值股的定價差異；一般這個指數達到150就是階段性高點，後續要麼A股補跌，要麼港股補漲。

以前投資人普遍認這個數字為在120-130左右是合理的，成立以來平均也是125，但是近5年平均已經是140了。

2024年9月12日是150.5點，換句話說同樣的公司在A股硬生生比港股貴50%。

這種溢價，為均值回歸提供了良好的機會。

接著看行業別，港股有許多A股缺乏的行業，例如互聯網、教育、物業等。

2024年以來，南向資金對港股市場的關注度顯著增長，截至8月末，港股通年內淨流入合計超4000億港元。

要知道，這個數據是去年同期的3倍，超過前3年的淨流入額。港股上市公司也在積極回購，2024年初至今回購金額合計已超過1800億港元，高於2023年全年回購總額，也高於A股。

互聯網科技龍頭是回購的主力軍，以騰訊控股為例，2023年回購494億港元；2024年以來騰訊控股回購總金額達824億港元；美團回購金額也達268億港元。

隨著大陸刺激政策陸續出台和發酵，經濟復蘇更加利好傳統行業。

港股就有很多傳統行業，00882的成分股更是不乏這些企業。

2023年香港專門成立工作小組研究如何增加股票市場流動性，香港證監會提議通過降低港股通投資門檻和降低股息紅利稅兩個方式提振香港資本市場。

如果實行了，對港股是重大利好。

另外最近一直有傳聞要設立境外平准基金，如果真的設立了，也會更加利好港股。

對於台灣的投資人來說，除了通過掛勾港股標的的ETF之外，其實還可以走複委託。

前段時間市場都比較關注紅利風，因為港股紅利比A股紅利估值更低，股息率更高。

不過這種趨勢隨著美聯儲開啟降息、風險偏好回升，是否還可以延續，投資人務必要妥善觀察。

總結來說當前的港股和A股都反應了大陸經濟面臨的挑戰，凡事都有週期，只要把時間拉得足夠長遠，股市幾乎不可能長期處於估值極低狀態。

香港有很多優秀的上市企業，每一年都非常賺錢，難不成會賺錢又會分紅的公司，股票價格還有變成零的道理？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 雪球滾滾-兩岸生活觀察 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。