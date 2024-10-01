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00922今年報酬贏00923…預估配息1元！ 棒棒：我有15張採不定期不定額買進
00922配息創新高、配出1元，結合上一次的0.38元，今年共配出1.38元，以9/30收盤價21.67換算，年化配息率為6.4%。
00922被我歸類在市值型的ETF，主要是追求成長，今年以來的報酬有30.85%，贏過它的死對頭00923的27.44%；但若與0050相比，0050還是比較厲害，畢竟0050的台積電占比太大了，績效當然突出。
若你仔細把00923的配息拉出來看，就可以發現近一次的配息是0.923元，00922的配息硬生生多了它0.078元，不僅比報酬、也比配息，比來比去還蠻有趣的。
我持有00922有15張，預計會領1.5萬元。
但我給予00922的定位為成長，採取不定期不定額買進策略，要的是資產快速成長，所以我這次設定了系統股息再投入功能，讓它持續地投入，希望資產快快長大！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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